Promotor espanhol propõe três parques eólicos flutuantes em Portugal

A desenvolvedora espanhola de projetos de energias renováveis, Capital Energy, apresentou pedidos de avaliações ambientais para três parques eólicos offshore flutuantes em Portugal, com uma capacidade total de 2 GW.

Denominados Parque Eólico Offshore Barlavento, Parque Eólico Offshore Carvela e Parque Eólico Offshore Âncora, os dois primeiros terão 40 aerogeradores e capacidade instalada de 600 MW, enquanto o parque eólico flutuante Âncora terá capacidade de 7.615 MW. turbinas eólicas.

Todos os três projetos eólicos flutuantes estão planejados para utilizar turbinas eólicas com capacidade nominal de 15 MW por unidade.

O parque eólico do Barlavento situa-se perto da Figueira da Foz, a 51 quilómetros de Mira e a 43 quilómetros de Guaios. O parque eólico flutuante Caravela proposto pela Capital Energy está localizado a 13 quilómetros de Vila Praia de Âncora (Cominha) e a 14 quilómetros de Viana do Castelo. O local proposto para o projeto Âncora fica a 36 quilómetros da costa de Matosinhos e a 40 quilómetros de Culbilharez.

Relatado pela Reuters No dia 25 de setembro o promotor espanhol citou a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e solicitou uma análise ambiental preliminar para os três parques eólicos.

Em 26 de setembro, ABA emitiu uma notificação Início da consulta pública sobre três projetos. A Agência está a realizar consultas sobre a proposta de definição do âmbito das Avaliações de Impacto Ambiental (AIA).

De acordo com os documentos de candidatura, a Capital Energy também pretende utilizar (parte da) eletricidade gerada pelas turbinas eólicas para produzir hidrogénio verde.

“Não é para ser [Scope Definition Proposal], é relevante referir a intenção da Capital Energy em desenvolver outro projeto que vise a produção de hidrogénio verde (H2) no futuro. O projeto resulta de uma aliança recentemente celebrada entre a Capital Energy e o promotor autorizado do Offshore Green H2, e está claramente ligado aos objetivos nacionais no âmbito da Estratégia Nacional para o Hidrogénio (EN-H2).A empresa afirma no documento de proposta de definição de escopo.

Em junho deste ano, a Capital Energy anunciou que tinha assinado um acordo de joint venture com o desenvolvedor francês de hidrogénio offshore Lhyfe, ao abrigo do qual as duas empresas concordaram em trabalhar em conjunto para desenvolver locais de produção de hidrogénio em alguns dos locais eólicos offshore atualmente em desenvolvimento pela Capital Energy. . Em Espanha e Portugal. A empresa espanhola de energia disse que já possui mais de 7,5 GW em pipelines de desenvolvimento em ambos os países.

No ano passado, a Capital Energy assinou um acordo com a Shell para analisar o desenvolvimento conjunto de projetos no setor da energia eólica offshore em Espanha e Portugal.

Descrevendo a colaboração com a Shell em maio de 2022, a Capital Energy disse que as duas empresas irão explorar oportunidades nestes países, particularmente em linha com o seu interesse no setor eólico offshore flutuante.

A Capital Energy também está desenvolvendo um projeto com a BlueFloat Energy, que inclui um parque eólico offshore de fundo fixo de 50 MW próximo ao porto de Granadilla, em Tenerife. O parque eólico offshore de Granadilla fornecerá grande parte da energia limpa ao porto e às suas concessionárias.

Em Portugal, o governo está a trabalhar para lançar o primeiro concurso eólico offshore do país ainda este ano, quando se espera que sejam oferecidos 3,5 gigawatts em três locais.

No início deste ano, um grupo de trabalho interministerial sobre energia eólica offshore identificou várias áreas para projetos comerciais com 10 GW de capacidade eólica offshore, em linha com o plano anunciado no ano passado.

As áreas indicadas situam-se além de Viana do Castelo (ampliando uma área já existente), Lièges, Figueira da Foz, Ericeira e Sintra-Cascais e Sines.

Este verão, no âmbito da primeira fase, um grupo de trabalho interministerial propôs a licitação das áreas por fases, sendo que três áreas serão adjudicadas este ano, totalizando 3,5 gigawatts, através de um ou mais concursos.

As três áreas previstas para serem entregues nesta primeira fase estão localizadas em Viana do Castelo (1 GW), Leixões (500 MW) e Figueira da Foz (2 GW).



