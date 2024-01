Probabilidades de abertura da NFL: 49ers BIG vs Lions são os favoritos no campeonato da conferência

As probabilidades de abertura para o Detroit Lions e o San Francisco 49ers na rodada do campeonato da conferência dos playoffs da NFL de 2023-24.

O Detroit Lions alcançou a rodada do campeonato da conferência para a temporada 2023-2024 Eliminatórias da NFL Ele estará a caminho de um jogo pelo título da NFC com São Francisco 49ers. NFC poder O ator será escalado no domingo, 28 de janeiro às 18h30 horário do leste dos EUA na FOX.

o O pessoal da DraftKings Você define sua linha de aposta inicial para Preto +7 pontoscom a linha do dinheiro em Lions +250 e 49ers -310, com a linha acima/abaixo definida em 51 pontos.

A NFC tem sido uma corrida de quatro equipes durante a maior parte da temporada, com os Leões, 49, Dallas CowboysE Filadélfia Eagles Ele parecia ótimo desde o início e acumulou vitórias ao longo do ano. Um empurrão no final da temporada de três equipes importantes – Bucaneiros de Tampa Bay, Green Bay PackersE Rams de Los Angeles-O lado NFC dos playoffs foi encerrado e preparado para alguns jogos altamente competitivos. Depois de duas rodadas de ação pós-temporada, vimos o colapso da NFC East na primeira rodada, e os times quentes foram eliminados pelos Leões e 49ers, deixando Detroit e San Francisco entre os dois últimos.

Os Leões e os 49ers são os dois melhores times da NFC no momento e têm, sem dúvida, os dois melhores ataques da conferência. Ambas as equipes são equilibradas, com muito talento e possuem uma comissão técnica que toma mais decisões acertadas do que seus adversários.

Um território tão desconhecido como se estivesse Campeonato NFC O jogo é para torcedores do Lions, esse é o time que conquistou o direito de disputar esse título. Sim, a linha de apostas iniciais favorece fortemente o time da casa, mas começar a semana como azarão é um lugar onde os Leões se sentem muito confortáveis.

Consulte Mais informação