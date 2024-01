49ers QB Brock Purdy junta-se à rara companhia após vitória nos playoffs contra o Packers – NBC Sports Bay Area e Califórnia

A vitória dos 49ers por 24 a 21 sobre o Green Bay Packers no sábado, no Levi's Stadium, colocou o quarterback Brock Purdy em rara companhia.

A vitória de São Francisco em um confronto da rodada divisionária com o Green Bay enviou o 49ers para seu terceiro jogo consecutivo no campeonato da NFC e o segundo jogo consecutivo com Purdy como zagueiro titular.

O jogador de 24 anos se junta ao ex-quarterback do Pittsburgh Steelers, Ben Roethlisberger, e ao ex-quarterback do New York Jets, Mark Sanchez, como os únicos sinalizadores desde a fusão da NFL em 1970 para iniciar o jogo do campeonato da conferência em cada uma de suas duas primeiras temporadas.

Ver mais QBs iniciam o campeonato Conf em cada uma das duas primeiras temporadas – desde 1970 Temporadas

Ben Roethlisberger2004,2005

Marcos Sanchez 2009, 2010

Brooke Purdy 2022, 2023 -Guy Haberman (@GuyHaberman) 21 de janeiro de 2024

A vitória foi a terceira da carreira de Purdy nos playoffs, tornando-o o quinto quarterback na história da NFL a vencer um jogo de pós-temporada em suas duas primeiras temporadas, juntando-se a Joe Flacco do Baltimore (2008-09) e Ben Roethlisberger do Pittsburgh (2004-05). Mark Sanchez, de Nova York (2009-10), e Russell Wilson, de Seattle (2012-13), são os únicos dois jogadores a realizar o feito.

Em quatro inícios de pós-temporada na carreira, o jovem de 24 anos tem uma porcentagem de conclusão de 62,7, com quatro touchdowns, zero interceptações e uma classificação de passe de 101,0.

Purdy terminou a vitória de sábado sobre o Green Bay completando 23 de 29 passes para 252 jardas, um touchdown e 14 jardas de recepção, incluindo a vitória do jogo para dar ao San Francisco a liderança no quarto período.

Os 49ers permaneceram perfeitos no início dos playoffs em casa de Purdy, com um recorde de 3 a 0 nas partidas de pós-temporada no Levi's Stadium com o jovem zagueiro no centro.

San Francisco terá a chance de melhorar para 4 a 0 nesses jogos quando o 49ers receber o Detroit Lions no jogo do campeonato NFC, no próximo domingo.

