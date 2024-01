Os Eagles estão entrevistando Ron Rivera para coordenador defensivo. Relatório – NBC Sports Filadélfia

Depois de demitir oficialmente Sean Desai neste fim de semana, os Eagles iniciam a busca por um novo coordenador defensivo e começam com um rosto familiar.

Eagles entrevistam o ex-técnico do Commanders, Ron Rivera, para uma posição aberta em DC, Jeremy Fowler da ESPN mencionado.

Rivera, 62, tem ampla experiência como treinador da NFL, que inclui uma passagem de cinco anos sob o comando de Andy Reid como técnico de running backs na Filadélfia, de 1999 a 2003. Ele foi recentemente demitido do cargo de técnico dos Leaders após quatro temporadas. Antes disso, ele foi técnico dos Panteras por nove temporadas.

Embora Rivera não seja coordenador defensivo desde 2010, recentemente manifestou o desejo de voltar a ser treinador, mesmo que isso signifique atuar como coordenador defensivo.

“Tenho muitas oportunidades agora”, disse Rivera. espn Este mês. “Eu só quero ter certeza de que é o caminho certo.”

Durante a temporada de 2023, Rivera demitiu o coordenador defensivo Jack Del Rio e recuperou o controle da defesa. Ele disse que gostou de ser um defensor novamente.

“Às vezes você tem que recuar”, disse Rivera à ESPN. “Você dá um passo atrás para aprender e crescer com isso. Como eu disse aos outros jogadores, se você olhar para este ano como um ano perdido, você [hurting] você mesmo. Você tem que olhar para isso como um universal para aprender e entender por que as coisas acontecem. Esta foi provavelmente a maior experiência de aprendizado que tive neste ano. Quero dizer, muitas coisas vieram à tona em determinados momentos da temporada passada e acho que seguir em frente isso realmente me ajudará.”

Durante sua carreira na NFL como treinador principal, Rivera compilou um recorde de 102-103-2, mas foi muito melhor em uma posição estável na Carolina, onde foi 76-63-1 no comando dos Panteras.

Rivera fez parte de uma lendária equipe técnica inicial do Big Red em 1999, repleta de futuros treinadores: Rivera, John Harbaugh, Sean McDermott, Pat Shurmur, Steve Spagnuolo, Brad Childress, Leslie Frazier e David Cooley. Ele também jogou com Buddy Ryan em Chicago e treinou com Jim Johnson na Filadélfia.

Depois de deixar os Eagles após a temporada de 2003, Rivera foi o DC dos Bears por três temporadas e eventualmente se tornou o DC dos Chargers por três temporadas antes de conseguir o cargo de treinador principal na Carolina em 2011.

Aqui está uma olhada na classificação de suas defesas durante seus últimos três anos como presidente de DC:

Chargers de 2010: 10º em pontos, 1º em jardas

Chargers de 2009: 11º em pontos, 16º em jardas

Chargers de 2008: 15º em pontos, 25º em jardas

Rivera claramente ajudou os Chargers a fazer as coisas andarem na defesa.

Como candidato na Filadélfia, o que atrai Rivera é que ele é um candidato com a experiência que tem na NFL. Os Eagles escolheram um candidato relativamente inexperiente no ano passado com Desai e destituíram-no de seu poder em dezembro para entregar as rédeas ao mais experiente Matt Patricia, que teve resultados desastrosos.

A contratação de Rivera certamente proporcionaria alguma estabilidade em campo e no vestiário. Um treinador experiente como Rivera pode essencialmente ser o treinador principal desse lado do futebol, libertando ainda mais Nick Sirianni. Vale ressaltar que foi Sirianni quem demitiu Desai, o que é mais um forte indício de que ele retornará para a temporada 2024.

Além de Rivera, também ouvimos falar de outros candidatos potenciais para o cargo em DC. Diana Russini, do Athletic, relatou que os Eagles recentemente contataram Wink Martindale e Ryan Nielsen sobre a abertura. Todos os três potenciais candidatos conhecidos têm experiência em DC.

