Plano de saúde SAG-AFTRA expande cobertura para membros que perderam trabalho devido à greve WGA – Prazo

Michael M. Santiago/Getty Images

Os curadores do plano de saúde SAG-AFTRA aprovaram por unanimidade uma extensão do trimestre civil da cobertura de saúde para certos participantes elegíveis que podem perder cobertura em 1º de outubro de 2023. Esta extensão representa empregos que podem ter sido perdidos em maio e junho deste ano devido aos redatores Greve da guilda. A WGA está em greve desde 2 de maio e a SAG-AFTRA desde 14 de julho.

“Isto será um grande alívio para os nossos membros”, disse Fran Drescher, presidente da SAG-AFTRA. “Penso que é importante nunca esquecermos que estamos em negociações contratuais com a AMPTP e em nenhuma circunstância a saúde e o bem-estar dos membros e das suas famílias devem ser usados ​​contra eles por causa desta greve. Já era necessário que a AMPTP retornar à mesa de negociações com uma nova perspectiva sobre seu relacionamento integral com os membros do SAG – AFTRA. A bola está do seu lado para fazer a coisa certa em nome dos artistas e aceitar a inevitável mudança de paradigma com graça e generosidade.

“É uma pena que os estúdios e as empresas de radiodifusão tenham colocado muitos membros do SAG-AFTRA numa posição em que têm de se preocupar”, disse o diretor executivo nacional e negociador-chefe do SAG-AFTRA, Duncan Crabtree-Ireland, que também atua como administrador do plano. . Sobre necessidades básicas – como se continuarão cobertos pelo plano de saúde. A aprovação desta extensão pelo Conselho de Curadores para algumas das pessoas afetadas pela intransigência da AMPTP ajudará a aliviar parte desta preocupação. No entanto, a solução que todos esperamos é o regresso da AMPTP à mesa de negociações.

Os participantes elegíveis devem perder a cobertura baseada em ganhos ou em dias em 1º de outubro de 2023 e ter pelo menos US$ 22.000 em ganhos relatados, ou 85 dias alternados, de 1º de julho de 2022 a 30 de junho de 2023. Esses requisitos se aplicam com desconto apenas para continuação da cobertura ativa existente e reflete menores oportunidades de rendimentos durante maio e junho.

Os participantes que perderem a cobertura ativa, mas não forem elegíveis para uma extensão, receberão uma oferta COBRA do plano. A Assistência para Pagamento Premium COBRA e outros recursos que podem ajudar os membros a encontrar uma cobertura acessível podem estar disponíveis em seu estado ou em uma instituição de caridade da indústria do entretenimento.

O Plano de Saúde SAG-AFTRA é administrado independentemente do sindicato.