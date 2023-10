Portugal quer estrutura criptográfica global para reduzir a neutralidade

O presidente do Banco de Portugal, Mário Centeno, disse na segunda-feira que é improvável que as regulamentações criptográficas funcionem sem uma estrutura global. Ele argumentou que o princípio de “um risco, um controle” deveria ser aplicado para evitar a neutralidade.

Na sua opinião, embora não seja perfeita, a regulamentação dos Mercados de Criptoativos (MICA) da Europa é um passo importante em direção à regulamentação “abrangente” da criptografia. Tal regime ajuda a uniformizar as regras locais, disse Centeno.

Um CEO diz que a arbitragem prejudica os negócios

“Será uma questão em aberto” se os reguladores locais irão desenvolver regras baseadas no tipo de empresa ou no tipo de atividade, refletiu o banqueiro central num discurso na conferência de estabilidade financeira do Banco de Portugal, em Lisboa. Ele acrescentou que embora as finanças descentralizadas (DeFi) prometam democratizar as finanças, não está claro se este objetivo se tornará realidade.

de Centeno Discurso A ministra das Finanças da Índia, Nirmala Sitharaman, ecoou os apelos por uma estrutura criptográfica global no início deste ano. Antes da cimeira do G20 em Deli, a Índia pediu ao Fundo Monetário Internacional e ao Conselho de Estabilidade Financeira que formulassem recomendações de alto nível para uniformizar as regulamentações regionais.

No início deste ano, Pedro Borges, do Mercado Bitcoin Portugal, disse ao BeInCrypto que seu negócio enfrenta uma batalha difícil contra concorrentes pouco regulamentados. Embora a velocidade de Portugal no desenvolvimento de regulamentações criptográficas tenha beneficiado a indústria em geral, a sua empresa teve custos elevados.

“A regulamentação em outros países não avançou rapidamente, o que nos obriga a enfrentar uma concorrência desleal – porque não são regulamentados – oferecendo uma variedade de serviços, incluindo produtos financeiros derivados de criptomoedas, contas de margem e a criação de novos tokens. sem cumprir as regras que temos que seguir… Temos um controle sólido, existe, mas estamos competindo num mercado aberto com quem não segue as mesmas regras.

As regras do MiCA podem funcionar, mas precisam ser melhoradas

Os próximos regulamentos MiCA da Europa irão melhorar a situação, uma vez que as suas disposições serão aplicadas a todos os 27 membros da União Europeia, incluindo Portugal. No entanto, como apontou um funcionário do Banco Central Europeu no ano passado, o MiCA carece de métricas suficientes para classificar as empresas criptográficas como significativas.

Para remediar esta situação, Elizabeth McCall, membro do Conselho de Supervisão do BCE, propõe futuras alterações ao projeto de lei para ter em conta métricas como o volume de negociação e os ativos em custódia. Coletados de todas as entidades dentro de um grupo corporativo, esses dados forneceriam aos reguladores informações sobre os negócios globais de uma bolsa, em vez de uma única entidade local.

O MiCA não possui disposições para finanças descentralizadas, que é um termo genérico para serviços financeiros intermediários usados ​​em alguns blockchains.

Esta omissão significa que o MiCA não terá um impacto imediato nos constituintes DeFi de Portugal, que representam uma grande percentagem da criptodemografia de Lisboa. No seu relatório State of Crypto Europe, a empresa de investimentos Greenfield nomeou Lisboa como o centro criptográfico mais importante, à frente de Berlim, Nova Iorque e Singapura.

Chegada de Estrangeiros a Portugal | Fonte: Bloomberg

Os criptonômades atraídos pela política de imposto zero do país alimentaram um afluxo maciço de expatriados antes que o governo mudasse as regras em 2022.

Chegada de Estrangeiros a Portugal | Fonte: Bloomberg

Os criptonômades atraídos pela política de imposto zero do país alimentaram um afluxo maciço de expatriados antes que o governo mudasse as regras em 2022.