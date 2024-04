Portugal disposto a aderir à lista de isenção de vistos com a China – Ministro

O ministro da Economia de Portugal, Pedro Reiss, disse à Lusa que Portugal quer fazer parte do grupo de países que irão beneficiar de isenções de visto para entrada na China continental, e que esse desejo foi comunicado a Pequim.

“Portugal sinalizou o assunto, queremos ser incluídos no grupo de países”, com exceção, disse Pedro Reis à Lusa em Macau, onde representa Portugal na VI Conferência Ministerial do Fórum Económico e Comercial. Cooperação entre a China e os países de língua portuguesa (Fórum de Macau).

Em Março, o governo chinês alargou a sua política de isenção de visto para estadias até 15 dias a seis países europeus – Suíça, Irlanda, Hungria, Áustria, Bélgica e Luxemburgo – depois de inicialmente ter feito o mesmo à Alemanha, Espanha, França e Itália. e a Holanda no final do ano passado.

A medida junta Portugal entre um punhado de países da Europa Ocidental cujos nacionais não beneficiam de isenções para entrar na segunda maior economia do mundo.

Pedro Reis lembrou que o assunto foi mencionado durante a Cimeira Sino-Lusófona na RAE, que começa domingo e termina terça-feira.

“Achamos que é uma ferramenta bonita, muito prática, muito ajustada ao ritmo da cooperação económica que aqui queremos promover. Hoje em dia, temos que ser muito activos nesta matéria, especialmente quando olhamos para os parceiros europeus que se aproximam Este regime, portanto, sabemos que já existem cerca de 10 países em duas vagas que identificamos positivamente e seria interessante termos acesso a esta ferramenta”, afirmou.

Sobre as razões pelas quais Pequim não incluiu Portugal até agora, o ministro da Economia respondeu ao lado chinês: “É uma questão para a China e não para Portugal”.

“Cumprir o Dever Institucional de Portugal [access to the exemption] Interessante e nosso compromisso em acessar essa ferramenta”, opinou.

Em março, o embaixador de Portugal em Pequim, Paulo Nascimento, disse à Lusa que as autoridades chinesas “não compreenderam” os critérios de exclusão de Portugal.

“Não acredito que haja aqui discriminação negativa no sentido de que a China esteja a fazer isto para sinalizar algo a Portugal. Acho que não”, disse.

“Mas quais critérios não puderam ser entendidos”, acrescentou.

Por seu lado, o embaixador chinês em Lisboa, Zhao Pentong, previu que a próxima ronda de isenção de vistos incluirá um processo gradual baseado em intercâmbios comerciais, pessoais e projectos de cooperação entre os dois países.

“Na próxima fase, com a expansão, penso que Portugal vai entrar na lista de isenção de vistos. É sempre necessário um princípio, um processo passo a passo para promover uma ação”, explicou o embaixador à agência Lusa em março, lembrando que os primeiros países da lista de Pequim “têm um grande número de trocas pessoais e comerciais ou têm um grande número de projetos de cooperação”. , e preciso viajar para a China em breve.

A China adoptou uma política de isenção de vistos para cidadãos de vários países, incluindo Malásia ou Singapura, provocando uma queda de 80% no investimento directo estrangeiro no país em 2023 em comparação com 2022 e uma redução de 60% nos números. Visitantes no ano passado em comparação com 2019, um ano antes da pandemia de COVID-19.

