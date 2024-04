O recorde da maior onda foi recentemente estabelecido em Nazaré, Portugal

Sebastian Stettner, um surfista alemão de ondas grandes, surfou 28,57 metros (93,73 pés) em Nazaré, Portugal. A altura foi medida usando tecnologia de drone de última geração desenvolvida pela Porsche Engineering e Team Steudtner. A confirmação oficial do novo registro ainda está pendente.

O recorde mundial atual é de 26,21 m (86,4 pés), estabelecido por Stütner em Nazaré em 2020.

“O surf em ondas grandes é um esporte lindo; Adoro e tenho muito orgulho de poder levar isso para o próximo nível, desenvolvendo segurança e tecnologia e acreditando no meu sonho. Meu objetivo é melhorar o surf em ondas grandes e levá-lo para o próximo nível. Juntamente com a minha equipa, impulsionados pela sua mentalidade única de poder fazer para definir o que é possível no surf de ondas grandes, conseguimos cumprir esta missão. -Sebastian Steitner

Na Nazaré, foi utilizado um protótipo de drone de um projeto tecnológico conjunto entre a Team Steudtner e a Porsche Engineering. O projeto se concentra no desenvolvimento de um drone de medição que possa determinar com rapidez e precisão a altura das ondas. Até agora, essas medições eram realizadas através da análise de vídeos e imagens estáticas.

Protótipos de câmeras, unidades de controle e dispositivos de armazenamento da Porsche Engineering e Team Steudtner. Além disso, sensores do desenvolvimento automotivo apoiam sistemas modernos de assistência ao motorista. O dispositivo pode medir todas as partes da onda e do surfista em um raio de cerca de 100m.

Os órgãos oficiais do esporte são responsáveis ​​por confirmar oficialmente novos recordes mundiais. “Estamos prontos para compartilhar nossos insights técnicos do desenvolvimento de drones com especialistas oficiais. Nosso objetivo é aumentar a transparência no surf de ondas grandes e fornecer dados de medição precisos rapidamente”, afirma Markus Schmelz, gerente de projetos da Porsche Engineering.

Steudtner está baseado em Nazaré nos últimos anos como parte de seu programa Mission Wave Alpha. O projeto o viu trabalhar com seus parceiros Porsche, Porsche Engineering, Schaeffler, O2 – fornecedor alemão de telecomunicações – DVAG e X-BIONIC para levar o jogo ao próximo nível em tudo, desde surfar nas maiores ondas até segurança na água. Materiais e design da placa.

Deniz Keskin, Diretor de Gestão de Marca e Parcerias da Porsche, acrescenta: “Dominar a onda de recorde mundial mais alta possível em sua nova prancha Caçador RS foi o destaque absoluto de três anos de intensa colaboração com Sebastian. Estamos orgulhosos de nossa contribuição e felizes que nossa crença em ser um facilitador, em vez de um puro apoiador, tenha provado ser um grande sucesso.

Steudtner trabalhou com a Porsche Engineering e a Schaeffler para desenvolver tecnologia de pranchas de surf nos últimos três anos, melhorando sua prancha para ajudá-lo a surfar ondas maiores. Utilizando os mais recentes métodos de simulação e verificações em túnel de vento, as resistências à água e ao vento foram reduzidas com sucesso. Com isso, com a nova prancha Caçador RS, Steudtner agora pode atingir 100 km/h, ante os 80 km/h anteriores. Alta velocidade é necessária para surfar ondas grandes – porque quanto mais alta a onda, mais rápido o surfista deve ser para não ultrapassá-la. Essa vantagem em velocidade ajudou Steudtner a surfar em uma potencial onda de novo recorde mundial.

