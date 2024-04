Millennials mudam-se da Flórida para o sul de Portugal em busca de uma vida melhor

?cone de cidade angular Um ícone em forma de ângulo apontando para baixo. Andrew Ibrahim mudou-se da Flórida para o sul de Portugal em 2023. Cortesia de Andrew Ibrahim.

Andrew Ibrahim mudou-se da Florida para Portugal em busca de uma vida melhor para si e para a sua família.

O custo de vida não compensava para Ibrahim, por isso ele conseguiu mais retorno em Portugal.

A cultura convidativa e o clima agradável são os motivos pelos quais ele gostou de sua decisão até agora.

Este artigo é baseado em uma conversa em novembro de 2023 com Andrew Ibrahim, 31, que se mudou de Gainesville, Flórida, para a região sul do Algarve, em Portugal. Também vendido na Flórida Imóveis de Luxo em Portugal. O diálogo foi editado para maior extensão e clareza.

Mudar-se para Portugal foi uma decisão semelhante a uma crise de meia idade.

Naquela época, eu tinha 30 anos e disse: “Felizmente, fiz o que queria antes dos 30, mas não estou necessariamente feliz todos os dias com a direção que estou buscando. O país está indo.”

Eu queria encontrar o lugar perfeito para criar meus filhos – e essa decisão foi fácil.

Ibrahim queria criar seus filhos em um ambiente melhor que o da América. Cortesia de Andrew Ibrahim.

Eu estava cansado das personalidades da Flórida. Há muitas questões sociais com as quais não concordo e o custo de vida acaba de subir.

Eu diria que com o tempo, depois da pandemia, piorou.

Quando aluguei no sul da Flórida, aluguei um apartamento de um quarto que me custou US$ 2.600 por mês. Quando me mudei para Gainesville, consegui comprar meu próprio imóvel de quatro quartos por US$ 3 mil por mês, com hipoteca, seguro e impostos – um pouco caro para uma pessoa típica de classe média.

Então me mudei para uma casa maior, de 5.900 pés quadrados e cinco quartos. Ficava em um terreno de 1,2 acre, o que era ótimo, mas me custava US$ 4.500 por mês.

Felizmente tenho vivido uma vida muito boa, mas poderia ter vivido 10 vezes melhor em Portugal com 50% do custo de vida.

Posso ter uma qualidade de vida semelhante à da Flórida por uma fração do preço

Primeiro, nasci e cresci em Montreal e mudei-me para a Florida aos 17 anos, mas consegui a cidadania portuguesa através da minha mãe, que é portuguesa. Então foi muito fácil para mim conseguir a papelada para me mudar e me tornar cidadão.

Portugal marca a caixa em termos de segurança e potencial para novos negócios, e marca a caixa para proporcionar um futuro melhor aos meus filhos e, por sua vez, um futuro melhor para mim.

Minha família é proprietária de um imóvel aqui há alguns anos – está totalmente quitado – então foi um pouco mais fácil para nós, mas pensamos em comprar um imóvel para nós mesmos.

Cidade de Faro, Portugal. Imagens de Eve Livesey / Getty

Para compras, se eu gastar 200 euros (ou cerca de US$ 213) aqui, posso comer por duas semanas. Mas se eu gastar US$ 200 ou US$ 250 em mantimentos na Flórida, posso comer bem por uma semana.

Se eu e a minha mulher quisermos ir a um bom restaurante em Portugal com bifes de grande qualidade ou carne ou peixe de grande qualidade, gasto 70 dólares com um copo de vinho.

Na América, isso não é realmente possível.

As opções alimentares em Portugal não são tão abundantes como nos EUA. No sul da Flórida, existem muitas opções de diferentes cozinhas. Aqui você tem opções, mas não é como se houvesse um restaurante sulista em cada esquina. Ou se você quiser comer comida peruana ou ceviche, você vai conseguir algo parecido, mas não será tão autêntico como se você estivesse no sul da Flórida.

A educação pública aqui é gratuita. Minha filha, felizmente, não precisa preparar o almoço – a escola fornece o almoço. Esta é uma economia de custos para nós ao longo do tempo.

Ibrahim e sua família. Cortesia de Andrew Ibrahim.

O seguro saúde também é muito acessível aqui. Pagamos cerca de 50 euros por mês; Nos Estados Unidos, eu pagava cerca de US$ 300 por mês e não recebia realmente os melhores cuidados de saúde que pensava que os Estados Unidos reivindicavam. Em Portugal, os médicos não são confiáveis. É um serviço barato e de melhor qualidade.

Estou gostando da cultura e dos valores do sul de Portugal

No sul de Portugal, diria 350 dias de sol por ano. Isso foi um grande fator, porque é absolutamente lindo aqui. O Natal parece um pouco diferente porque não há neve – talvez eu sinta falta de um pouco de hóquei – mas fora isso, não sinto falta da chuva gelada e não sinto falta da entrada da minha garagem todos os dias. .

Além disso, é uma das capitais europeias do golfe, por isso, do ponto de vista demográfico, há muita gente boa a viver aqui e tem uma cultura incrível.

O Sul de Portugal é como uma ilha porque há tantas praias à sua volta, por isso é como viver no Sul da Florida. No entanto, existe uma cultura completamente diferente que foi preservada ao longo dos anos.

Praia de Carvoeiro na região do Algarve, no sul de Portugal. Brandon Rosenblum/Getty Images

A cultura portuguesa é incrível, e você tem lindas praias, lindos imóveis, lindos campos de golfe e pouco povoados. É diferente de morar em uma cidade grande porque é mais tranquila.

Há também um aspecto familiar. Quando você vai a um parque, você vê famílias brincando juntas. Quando você vai a um restaurante, você vê famílias comendo juntas. Você vai à igreja no domingo e as famílias estão todas reunidas. Acho que isso se perdeu com o tempo devido à minha experiência de morar na Flórida.

O Algarve sempre foi muito popular entre os turistas. Ao longo dos anos, eles se acostumaram muito com a chegada de estrangeiros e turistas e comprando propriedades. Muitas pessoas vêm de outros países europeus para se aposentarem aqui.

Em geral, diria que o Algarve é um caldeirão de culturas. Preserva a cultura portuguesa mas é mais acolhedora à cultura estrangeira do que o Norte ou Lisboa.

Vejo muitos americanos chegando. Se fores a um campo de golfe no Algarve, diria que 90% das pessoas são americanas. Você também fala muito inglês, então é uma boa mistura aqui, mas está crescendo.

Como as pessoas disseram, a área está ficando mais fria, não vejo que fique mais fria.

Com base no que está acontecendo nos estados com eleições chegando no próximo ano, vimos pessoas tomarem decisões e tomarem decisões para mudar nos últimos meses. Acho que está começando a melhorar novamente.