Portugal chama Totti de “sonho tornado realidade” | Seleção Masculina | notícias

O defesa do Wolves, Totti, falou com orgulho depois de ter sido convocado pela primeira vez para a selecção principal de Portugal para o jogo internacional do próximo mês.

Totti tem sido fundamental para guiar o Wolves à sobrevivência na Premier League nos últimos meses, atuando predominantemente na esquerda nas últimas dez partidas do Old Gold e marcando o gol da vitória contra o vizinho de West Midlands, Aston Villa, no início deste mês. Agora, sua forma foi reconhecida pelo novo técnico de Portugal, Roberto Martinez, que convocou o jogador de 24 anos para as eliminatórias da Euro 2024, em junho, contra a Bósnia e a Islândia, ao lado de José Sá, Nelson Semedo e Ruben Neves.

Ao receber sua ligação sênior

“É um sonho realizado, vamos ver o que acontece se eu conseguir jogar. É sempre bom ter notícias assim, estamos trabalhando muito. Isso seria ótimo, estou trabalhando duro.

“Aconteceu tudo rapidamente, mas com o trabalho árduo que fiz nos treinos e no relvado, desde o primeiro dia até ao fim, acreditei que ia acontecer.”

Na primeira audiência de Martinez

“Ele me contatou pela primeira vez quando veio ao campo de treinamento do Wolves para falar com todos os portugueses. Quando ele conseguiu o emprego, ele se apresentou e nada mais.

Terminou com derrota para o Arsenal

“Não foi assim que preparamos o jogo. Não queremos chegar lá e perder assim. É claro que queríamos jogar bem em campo e, infelizmente, não conseguimos.

“Agora que tudo acabou, precisamos sair de férias, nos recuperar bem e voltar fortes.”