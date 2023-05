Porto a pé: Reflexões do verão passado

Eu souNeste terceiro e último post sobre nossa passagem pelo exterior no verão passado, reflito sobre o tempo que passamos com a família no Porto, Portugal, que foi uma ótima oportunidade para as crianças conhecerem outra cultura. Há muito para fazer na zona, mas vou escrever sobre as nossas experiências na cidade do Porto. É um ótimo lugar para caminhar, não apenas por causa das vistas, mas por causa da simpatia das pessoas. Você realmente não se sente como um estranho. Se você se virar, pode pedir informações.

Vou falar de três coisas que a nossa família gostou durante a nossa estadia em Portugal e terminar com dicas para o seu verão, quer esteja perto de casa ou viajando para longe.

Culinária

Uma viagem a Portugal abriu as crianças para novas ideias sobre comida. A comida portuguesa tem um toque muito mediterrânico. Alho e cebola são comumente usados ​​como temperos, e os pratos básicos incluem carne e uma variedade de frutos do mar. A cozedura é feita com azeite, que tira o máximo partido do sabor. Os restaurantes servem pão fresco antes da refeição, o que é uma dor de cabeça para quem segue uma dieta sem glúten como eu.

Também seria tolice não mencionar que o vinho do Porto vem do Porto. Muitos turistas vêm apenas por esse motivo. Para além disso, não faltam frutas frescas e saladas, o que facilita uma alimentação saudável… até perceber que as pastelarias estão por todo o lado.

Não faço ideia de quantos cafés e pastelarias passámos na Baixa do Porto. Visitamos pelo menos cinco em poucos dias. Portugal é mais conhecido pela sua festa que se tornou uma obsessão infantil – o pastel de nada. Esta massa folhada de pastel de nata era linda e eu sinceramente queria experimentar, mas encontrei opções amigáveis ​​sem glúten como o gelato. A imitação de pastel de nata na América é uma piada comparada com o verdadeiro negócio, disseram-me.

As crianças estavam prontas para experimentar a nova comida em Portugal e perceberam como a cultura alimentar é diferente. Mais importante ainda, as pessoas não têm tanta pressa de comer e correr para lá. Até os homens de negócios estavam envolvidos em conversas descontraídas em ruas movimentadas ou em restaurantes ao ar livre. Isso nos permitiu falar sobre as diferenças culturais entre a América e outros países.

Nós apontamos especificamente as diferenças no ritmo de vida. As crianças também aprenderam que os horários das refeições não são os mesmos em todo o país. Por exemplo, em Portugal, o jantar costuma acontecer entre as 21h e as 22h. Deixamos que eles tirassem suas próprias conclusões sobre quais partes da cultura eles gostavam.

Arquitetura

A arquitetura da cidade histórica do Porto pode ser melhor descrita como barroca, gótica e românica. É uma mistura de estilos que reflete a mistura de pessoas que você vê navegando pelos espaços. As crianças ficaram hipnotizadas com os azulejos coloridos do prédio e discutiram quais cores e desenhos eram seus favoritos. Os azulejos “azulejo” azuis e brancos são clássicos e muito comuns. A singularidade de cada edifício é o que todos nós queremos voltar para casa.

Além de alguns dos prédios de azulejos ornamentados do centro da cidade, uma das características arquitetônicas mais famosas da cidade é a Ponte de Dome Luis I, construída em 1877 por Théophile Cheyric. É uma ponte que atravessa o rio Douro. O piso inferior pode ser percorrido a pé ou de carro, enquanto o piso superior pode ser percorrido a pé ou através do Metro do Porto. Esta ponte única forneceu uma oportunidade para falar sobre como as pontes podem parecer diferentes, mas ainda ser fortes o suficiente para suportar grandes quantidades de peso. Para uma criança interessada em engenharia, as pontes são ótimos iniciadores de conversa. As pontes são uma ótima maneira de fazer com que as crianças se interessem pelos fundamentos da engenharia.

Livraria Lello

Há uma livraria no Porto Livraria Lello, Existe desde 1906. Inspirou algumas das paisagens de Hogwarts em Harry Potter. Enquanto professor de inglês no Porto na década de 1990, J.K. Rowling frequentava a livraria. O design neogótico da loja com paredes de madeira, vitrais no teto e escadaria vermelha são os motivos pelos quais é considerada uma das mais belas livrarias do mundo. Claro, tivemos que parar.

Não nos surpreendemos com a longa fila para entrar na Livreria Lello. Parecia esperar por um passeio na Disney World. Um membro da equipe nos aconselhou a agendar uma consulta online e voltar, o que fizemos, e definitivamente valeu a pena esperar. A Isabel gosta especialmente de ler, e acho que ir à Livraria Lello deu vida aos livros de uma forma diferente naquele dia. As livrarias e sua história contam muito sobre um lugar e são o lugar perfeito para comprar uma lembrança.

Três dicas para onde quer que o verão o leve

O verão é uma ótima época para aprender e experimentar coisas novas, especialmente quando se viaja. Aqui estão algumas dicas para tornar a viagem inesquecível para seus filhos.