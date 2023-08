Cruz concorda em reduzir a frota de carros autônomos em San Francisco após o acidente

A empresa, que agora tem 400 veículos operando em San Francisco, não terá mais do que 50 carros sem motorista operando durante o dia e 150 à noite.

No fim de semana passado, cerca de 10 veículos de cruzeiro pararam no meio de uma rua movimentada no bairro de North Beach, em São Francisco, bloqueando o tráfego por 15 minutos. O Sr. Pusateri disse em um comunicado anterior que os carros tiveram dificuldade em contatar os funcionários da Cruise, que podem tê-los tirado da estrada devido ao alto tráfego de celulares devido a um festival de música no Golden Gate Park da cidade, a cerca de seis quilômetros de distância.

Vários outros veículos de cruzeiro também quebraram nas ruas próximas ao parque.

Há uma semana, o CPUC permitiu que as duas empresas cobrassem por corridas 24 horas por dia em qualquer lugar de San Francisco. CPUC e DMV são as duas agências que governam veículos autônomos na Califórnia. A empresa precisa obter uma permissão do DMV antes de solicitar licenças de implantação sem motorista – do tipo que Cruise e Waymo obtiveram na semana passada – da Comissão de Serviços Públicos.

A Autoridade de Veículos Automotores disse em um comunicado que estava “recentemente investigando incidentes envolvendo veículos de cruzeiro em São Francisco”. A agência pediu a Cruise para reduzir o número de veículos operando em São Francisco “até que a investigação seja concluída e Cruise tome as medidas corretivas apropriadas para melhorar a segurança nas estradas”.

“O DMV se reserva o direito, após investigação dos fatos, de suspender ou revogar autorizações para testes e/ou implantação se for determinado que há um risco irracional à segurança pública”, disse a agência em seu comunicado.