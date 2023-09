Matt Olson se junta ao clube de elite dos maiores nomes do Braves de todos os tempos

ATLANTA – Matt Olson pode estar compilando talvez a menos comentada perseguição de 50 home runs na história da liga principal. Olson voltou para o quarto jogo consecutivo na noite de quinta-feira e ajudou o Atlanta Braves a encerrar uma seqüência de três derrotas consecutivas com uma vitória por 8-5 sobre o Atlanta Braves. Cardeais de São Luís. O home run foi o 47º de Olson na temporada e é um número significativo porque o empatou com os membros do Hall da Fama Hank Aaron e Eddie Mathews em segundo lugar na história da franquia.

“Que companhia muito boa”, disse Brian Snitker sobre Olson após o jogo. “Isso diz alguma coisa. Caras como Chipper, Andrew, Jaffe, são todos caras que passaram por aqui. David Justice, Ronnie Gant, todos esses caras. Quero dizer, você está falando de alguns grandes nomes e grandes jogadores que ele acompanha. Isso é muito especial.

Matthews acertou 47 home runs em 1953 para o Milwaukee Braves, enquanto Aaron atingiu sua marca em 1971. Eles compartilharam o recorde até que Andrew Jones o quebrou com 51 home runs em 2005. Olson está agora a apenas quatro jogadores de empatar com Andrew e com 23 jogos restantes. . Bem posicionado para explodir tudo.

“Apenas o fluxo e refluxo natural da temporada”, disse Olson sobre sua linha após o jogo. Haverá momentos em que você coletará bolas. Haverá momentos em que você perderá os arremessos que pode acertar. Só consegui aumentar o barril em alguns ultimamente.

Ele tem acertado a bola durante a maior parte da temporada.

Olson jogou em todos os 139 jogos do Braves até agora e atingiu 0,272/0,378/0,599 com 155 wRC+. Ele já estabeleceu novos recordes de carreira em corridas (109) e RBI (116). Seu pior mês da temporada foi maio, quando marcou “apenas” 123 wRC+. Ele acertou pelo menos sete home run em todos os meses da temporada e já fez quatro em seus primeiros seis jogos em setembro.

A primeira temporada de Olson em Atlanta teve um início sólido, mas ele não correspondeu aos números impressionantes que muitos esperavam dele depois de chegar de Oakland. Também pode-se dizer que desenraizar sua vida e ter que se mudar por todo o país enquanto substitui uma lenda da franquia também pode adicionar um pouco de estresse à situação.

“Sabíamos que ele era um cara de qualidade e dissemos: ‘Se íamos perder Freddie, Matt era o cara perfeito’”, disse Snicker sobre Olson. “Você não pode sair e fazer um acordo com outra pessoa que seja melhor do que o que ele está trazendo. Agora estou passando um ano e meio, dois anos ou mais com ele, e isso é tudo que pensei que seria. ser.”

Olson não deveria estar na sombra de ninguém neste momento. No entanto, ele faz tudo isso sem muito alarde. Parte disso ocorre porque o companheiro de equipe Ronald Acuña Jr. também está tendo uma temporada recorde e os Braves como um todo estão ameaçando todos os recordes de home runs que a liga já viu. No entanto, Olson está prestes a fazer algo que Hank nunca fez, e não é sempre que ela diz algo assim.