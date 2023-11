Popular Science está fechando uma revista online em outro sinal de declínio

Ao longo das décadas, a Popular Science explorou a fotografia, os hovercrafts, os girocópteros, os voos espaciais e a luta por mais espaço para as pernas em aviões comerciais, tudo visando o interesse geral do leitor. Mesmo nos anos mais recentes, ganhou o National Magazine Awards por “The Tiny Issue” sobre todas as coisas pequenas, em 2019, e “The Tiny Issue”. Problema de calor“, sobre mudanças climáticas, em 2022.

A revista também era conhecida por fazer previsões fantasiosas sobre o futuro Projetos estranhos do tipo faça você mesmo Como um “trator de quintal” motorizado que poderia ser feito a partir de um kit de ferramentas e um “detector de aeronaves” caseiro que pudesse detectar aeronaves inimigas, que foi introduzido após o bombardeio de Pearl Harbor.

“Estou frustrado, irritado e consternado porque os proprietários fecharam uma publicação pioneira que se adaptou a 151 anos de mudanças em uma chamada Zoom de cinco minutos”, escreveu a ex-editora adjunta Purbita Saha no LinkedIn. . Ela recebeu alta em 13 de novembro, disse ela.

“Tenho alguns colegas talentosos que ainda produzirão notícias, resenhas e podcasts para o popsci.com, mas o PopSci deixará de existir”, escreveu ela.

Os cortes ocorreram depois que a National Geographic, outra revista científica respeitada, demitiu escritores e outros funcionários em uma série de demissões anunciada em abril, meses depois de vários editores seniores terem sido demitidos no ano passado. Outros meios de comunicação, incluindo Buzzfeed, The Los Angeles Times, Vox Media e The Washington Post, também cortaram pessoal.