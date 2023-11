Uma disputa online sobre avisos policiais surge após atualização de software iOS 17.1

Cidade do Lago Salgado – Os departamentos de polícia dos EUA postaram postagens nas redes sociais dias após a atualização do software iOS 17.1 do iPhone, sugerindo que o recurso padrão pode ser perigoso.

Outras fontes na web, por exemplo Com fio E EUA hoje Eles desmentiram esta afirmação por escrito, começando com o fato A Apple anunciou esse recurso em junho Na Conferência de Desenvolvedores de 2023.

O recurso é chamado Apelido, que foi apresentado na conferência como uma extensão do AirDrop. Com a nova atualização do iOS, o NameDrop está ativado por padrão em todos os dispositivos atualizados, incluindo Apple Watches com a nova atualização 10.1.

O recurso funciona colocando a parte superior dos dois dispositivos próximas uma da outra. O que acontece a seguir é algo que a maioria das postagens sociais deixa de mencionar.

Os usuários do iPhone que ativarem o NameDrop terão a opção de ‘Compartilhar’ seu contato ou, alternativamente, ‘Somente Receber’. Os usuários também podem cancelar o recurso e optar por não executar nenhuma dessas opções.

Em última análise, o NameDrop não pode ser concluído sem que o usuário do iPhone tome medidas.

Um porta-voz da Apple disse ao USA Today que “antes que um usuário possa continuar usando o NameDrop e escolher quais informações de contato deseja compartilhar, ele precisará garantir que seu dispositivo esteja desbloqueado. O NameDrop não funciona com dispositivos bloqueados”.

Algumas postagens sociais feitas pela polícia foram atualizadas com mais informações e o reconhecimento de que suas preocupações se baseavam em precauções de segurança.

O recurso pode ser desativado, como vários comentaristas disseram. Acessando “Configurações Gerais” e depois “AirDrop”, o usuário pode desmarcar o ícone “Juntar Dispositivos” para desligar o recurso.