Ofertas da Nintendo Switch Cyber ​​​​Monday que você ainda pode obter em consoles e jogos

As ofertas de jogos são sempre abundantes durante o período de compras de fim de ano, e ainda restam algumas boas ofertas no Nintendo Switch que você pode comprar como sobras da Cyber ​​​​Monday. É impossível encontrar descontos reais em consoles Switch, mas a Nintendo costuma oferecer alguns brindes na compra de um nesta época do ano. O modelo OLED é o ideal se você estiver mais propenso a jogar o Switch no modo portátil, mas se você planeja usar o console principalmente no modo dock, não há mal nenhum em optar por Interruptor padrão E economize $ 50.

Nintendo A Nintendo está lançando Mario Kart 8 Deluxe e três meses de acesso gratuito ao Switch Online com a compra do Switch em seu pacote Cyber ​​​​Monday. $ 299 na Nintendo

Há um pacote incluído Mario Kart 8 Deluxe e três meses de acesso ao Switch Online sem custo adicional. Você receberá o Switch, o jogo e uma assinatura do Switch Online US$ 300. Isso é útil para iniciantes no ecossistema Nintendo ou para aqueles que desejam competir contra um membro da família em Mario Kart. É importante notar que você não verá o preço do pacote até finalizar a compra na Amazon.

É difícil dizer que é isso ótimo Acordo, dado que o console já existe há quase sete anos e Mario Kart 8 Deluxe É uma versão do jogo Wii U mais antigo. Mas eles estão entre as melhores ofertas que você encontrará no Switch no momento, pelo menos até a Nintendo lançar o sucessor do console (o que é amplamente esperado que aconteça em 2024). Além disso, atualizar para o plano Nintendo Switch Online + Expansion Pack ou comprar o Booster Course Pass por US$ 25 lhe dará acesso a dezenas de faixas adicionais em Mario Kart 8 Deluxe.

Aqueles que não se importam em gastar um pouco mais de dinheiro podem preferir comprar um Switch OLED. Faça as malas no Walmart e GameStop Inclui Super Smash Bros. e três meses de acesso Switch Online. Este pacote custa $ 350. Então, se você está procurando ação de jogo de luta em uma tela maior e melhor do que a do Switch normal, este é o caminho a seguir.

Quanto às ofertas de jogos Nintendo Switch, elas são específicas da empresa A loja online tem descontos Vai até 3 de dezembro e inclui jogos como SSuper Mario Odyssey, Mansão de Luigi 3 E Kirby e a terra esquecida Por $ 40. Existem também jogos muito mais baratos, por exemplo Grupo complementar de gateway Por pouco menos de US$ 7.

