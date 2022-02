Pokemon Scarlett e Violet estão chegando ao Switch ainda este ano

Surpresa! há mais Pokémon jogos na estrada. Em um evento ao vivo na manhã de domingo, a The Pokémon Company apresentou dois novos títulos: pokémon escarlate E a Tolet. Espera-se que os jogos sejam lançados no Nintendo Switch no final de 2022, e o pequeno teaser parecia uma reminiscência de 2019 Espada Pokémon E a escudo. Os jogos são descritos como uma “aventura em mundo aberto” e a desenvolvedora Game Freak diz que eles estão “dando um novo passo evolutivo na Pokémon Main Chain.” Você pode ter um vislumbre do novo aperitivo na foto abaixo.

Segue a descrição oficial:

Os treinadores podem explorar um mundo aberto onde diferentes cidades sem fronteiras se misturam perfeitamente ao deserto. Pokémon podem ser vistos em todos os lugares neste mundo aberto – no céu, no mar, nas ruas. Como um dos personagens principais, os treinadores saltarão para um mundo pokémon escarlate E a Pokémon Violet Para começar sua aventura, eles terão trajes diferentes dependendo do jogo que estiverem jogando. Os treinadores selecionarão o Sprigatito, Pokémon de gato de grama, Fuecoco, Pokémon de fogo ou Quaxly, o Pokémon de pato como seu primeiro Pokémon parceiro antes de partir em sua jornada.

A outra grande novidade é que Pokémon Legends: Arceus, que foi lançado no início deste ano, está recebendo uma atualização de software chamada “Dawn”. Ele estará disponível gratuitamente ainda hoje e inclui uma nova missão de investigação. A Pokémon Company também anunciou que está criando uma série animada ambientada na área Hisui do jogo, que deve estrear ainda este ano.

Parte do anúncio também foi uma grande atualização chegando ao pokémon goE os monstros da região de Alola – que apareceu pela primeira vez em Pokémon Sol E a mon O jogo começará no dia 1º de março. E a jogo de batalha competitivo pokemon unir Alguns novos recursos notáveis ​​também serão recebidos, incluindo as novas e mais intensas batalhas chamadas Fury Battles que estão sendo lançadas hoje. Os jogadores que fizerem login agora receberão um equipamento de edição limitada do Pokémon Day para usar durante o jogo.