Elden Ring: Como invocar espíritos e usar a invocação de cinzas

Como você usa convocar espíritos no anel antigo? Como você usa invocando cinzas No anel de Elden? Você provavelmente será capaz de acessar alguns invocando cinzas Antes de realmente ter a capacidade de usá-lo, como cinza de lobo de cor. Nisso Guia do Anel EldenNós vamos revelar Como invocar espíritos e usar Ashes Summons. Para obter mais informações sobre o recall, consulte a página a seguir: Anel Elden: Como funciona o multiplayer e a convocação?.

Elden Ring: Como Invocar Alma e Usar Invocação de Cinzas

Para começar a usar invocando cinzasVocê precisará conhecer e conversar com um certo NPC. Você vai encontrá-los em Igreja Elie, mas apenas em um determinado momento. Então, descanse em O site da graça Dentro da igreja então mude a hora do dia para noite. Quando você recuperar o controle de seu personagem, deve haver um novo NPC para conversar com um chapéu enorme na parede à sua direita. Gastar todo o diálogo dela acabará recompensando você com chamada de sino da alma. Isso só depois de você ter Conheci Melina e aprendi a subir para o próximo nível.

Com ele em um arquivo estéril e a invocando cinzas Parte da sua lista Itens rápidosVocê será capaz de usá-lo invocando cinzas quando estão disponíveis. Isso geralmente acontece durante as lutas contra chefes. A invocação de cinzas pode ser atualizada (veja também: Elden Ring: Como ajudar Roderica em Stormhill Shack e atualizar Ashes) para torná-los mais fortes e saudáveis.

Você tem se perguntado como usar invocando cinzas no anel antigo? Deixe-nos saber nos comentários abaixo e confira nosso site Guia do Anel Elden Para obter mais ajuda e informações, incluindo melhor semestre.