Incêndio em mina de carvão russa mata pelo menos 52 pessoas

Pelo menos 52 pessoas morreram em um incêndio em uma mina de carvão na Sibéria, causado por um vazamento de gás, informou a agência de notícias russa TASS. mencionado Quinta-feira.

Havia aproximadamente 285 pessoas na mina Listvyazhnaya em Belovo, Sibéria, quando um incêndio estourou na quinta-feira, enchendo a mina de fumaça, de acordo com a Associated Press. Relatórios. A maioria deles foi evacuada, mas dezenas ficaram presos no subsolo em uma parte remota da mina.

A operação de resgate foi suspensa devido aos altos níveis de metano e monóxido de carbono, de acordo com Para a agência de notícias Interfax. O número de mortos inclui seis equipes de resgate.

O Comitê de Investigação Russo da região de Kemerovo disse que conduzirá uma investigação criminal sobre possíveis violações dos requisitos de segurança industrial em locais de produção perigosos.

Os promotores acreditam que a explosão de metano foi a causa do incêndio, que então encheu um respiradouro RelatóriosCitado na TV estatal. O gerente da mina Listvyazhnaya e dois gerentes seniores foram presos sob suspeita de violação das regras de segurança industrial, de acordo com a Reuters e a Associated Press.

O governador de Kemerovo, Sergei Tsefilov, declarou luto de três dias pelas vítimas, De acordo com TASS A agência de notícias, o que significa que bandeiras de meio-mastro serão hasteadas, e todos os eventos de entretenimento locais e programas de TV serão cancelados.

As equipes de resgate caminham na mina de carvão Listvyazhnaya, perto da cidade siberiana de Kemerovo, cerca de 1.900 milhas a leste de Moscou na quinta-feira. AP

Dezenas de mineiros ainda estavam sendo tratados no hospital na noite de quinta-feira. A Reuters descreveu o acidente como um dos piores desastres de mineração na Rússia desde a era da União Soviética.

O proprietário da mina de carvão, SDS Holdings, que faz parte do Siberian Private Business Consortium, disse em Declaração de Tass Pagará às famílias dos mortos 2 milhões de rublos, ou cerca de US $ 26.780, com compensação adicional caso a caso.