Pesquisadores descobriram uma nova maneira de superar a resistência antimicrobiana

A Organização Mundial de Saúde identificou a resistência antimicrobiana como uma preocupação global porque a maioria dos antibióticos clínicos já não são eficazes contra algumas bactérias patogénicas. O Centro para Descoberta e Resistência a Antibióticos da Universidade de Oklahoma, liderado por Helen Zgorskaya, Ph.D., e Valentin Rybenkov, Ph.D., está trabalhando em soluções terapêuticas alternativas.

Os antibióticos atuam visando partes específicas da célula bacteriana, como a parede celular ou a membrana ADN. As bactérias podem tornar-se resistentes aos antibióticos de várias maneiras, inclusive através do desenvolvimento de bombas de efluxo – proteínas encontradas na superfície da célula bacteriana. Quando um antibiótico entra numa célula, uma bomba de efluxo bombeia-o para fora da célula antes de atingir o seu alvo, para que o antibiótico nunca possa matar a bactéria.

No entanto, os investigadores da OU contribuíram para uma descoberta recente publicada na revista Comunicações da Natureza. Os cientistas descobriram uma nova classe de moléculas que bloqueia a bomba de efluxo e torna o antibiótico novamente eficaz.

Os inibidores têm um novo mecanismo de ação, que até recentemente permanecia obscuro. A equipe de Zagorskaya, em colaboração com equipes do Georgia Institute of Technology e do King’s College London, no Reino Unido, descobriu que esses inibidores atuam como uma “cunha molecular” que atinge a região entre as membranas celulares interna e externa e aumenta a ação antibacteriana das células. Atividades. Antibióticos. A compreensão deste mecanismo poderia facilitar a descoberta de novos tratamentos para aplicações clínicas.

“Já vivemos numa era pós-antibióticos e as coisas só vão piorar a menos que novas soluções para a resistência aos antibióticos sejam encontradas nas clínicas. As nossas descobertas facilitarão o desenvolvimento de novos tratamentos para ajudar a mitigar a crise iminente”, disse Zgorskaya.

Referência: “Restrições conformacionais moldam a inibição da proteína adaptadora de efluxo multidrogas” por Benjamin Russell Lewis, Muhammad R. Odin, Muhammad Muniruzzaman, Katie M. Coe, Anna J. Higgins, Laila MN Shah, Frank Sobot, Jerry M. Parks, Dietmar Hammerschmid, James C. Gombart, Helen I. Zgorskaya e Eamonn Reading, 18 de julho de 2023, Comunicações da Natureza.

doi: 10.1038/s41467-023-39615-x

Helen Zgorskaya é Professora Pesquisadora George Lynn Cross, e Valentin Rybenkov é Professor de Bioquímica, no Departamento de Química e Bioquímica do Dodge Family College of Arts and Sciences da Universidade de Oklahoma. Saiba mais sobre suas pesquisas no Center for Antibiotic Discovery and Resistance.