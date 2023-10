Um foguete Arianespace Vega pode lançar 12 satélites em órbita esta noite, após uma limpeza de última hora. Como assistir

Nota do editor: A Arianespace cancelou o lançamento planejado para 6 de outubro de seu foguete Vega no final da contagem regressiva. A empresa está atualmente conduzindo verificações para determinar se tentará ou não um lançamento 21h36 EST do dia 7 de outubro.

Um foguete Vega pode lançar 12 satélites em órbita hoje à noite (7 de outubro) em sua primeira missão do ano, e você poderá assistir ao evento ao vivo.

A espaçonave Vega, operada pela Arianespace, com sede na França, está programada para decolar do espaçoporto europeu em Kourou, Guiana Francesa, hoje à noite, 7 de outubro, às 22h. 21h36 EDT (01h36 GMT, 8 de outubro). Funcionários da Arianespace disseram em comunicado que a tentativa de lançamento da missão em 6 de outubro foi cancelada quando um “estado vermelho” interrompeu a contagem regressiva no último minuto devido a uma medição no foguete Vega que estava “ligeiramente acima do máximo”. .

“Exames adicionais estão sendo realizados para confirmar uma nova tentativa de lançamento no sábado, 7 de outubro, às 22h36 (hora local em Kourou – 01h36 do dia 8 de outubro UTC)”, escreveram as autoridades. Você pode assistir ao lançamento ao vivo hoje à noite aqui no Space.com, cortesia da Arianespace, OR Diretamente pela empresase Vega continuar a ser lançado.

O Vega de 30 m (100 pés) foi projetado para levantar cargas úteis relativamente pequenas. É capaz de transportar 3.300 libras (1.500 kg) em uma órbita circular a 435 milhas (700 quilômetros) acima da Terra, de acordo com Folha de especificações do Arianespace.

A espaçonave Vega estreou em fevereiro de 2012 e voou 22 vezes até agora, o que explica o nome que a Arianespace deu à missão desta noite: VV23. O voo será o primeiro da versão Vega padrão desde novembro de 2021.

Seu primo atualizado e mais poderoso, o Vega-C, voou duas vezes desde então, em julho de 2022 e dezembro de 2022. A última dessas duas missões Vega-C – a segunda de todos os tempos – terminou em fracasso, devido a um bocal com defeito. Usado no segundo estágio do foguete.

Existem duas cargas principais no VV23: THEOS-2 (“Thai Earth Observing System-2”), um satélite de geração de imagens da Terra de 919 libras (417 kg) que será usado pelo governo da Tailândia; e FormoSat-7R/Triton, desenvolvido pela Agência Espacial de Taiwan.

O foguete FormoSat-7R/Triton de 531 libras (241 kg) está “equipado com um sistema de reflectometria Global Navigation Satellite System (GNSS-R), que coleta sinais refletidos na superfície do mar”, disse Arianespace. ele escreveu em um comunicado de imprensa. “Isso ajuda os cientistas a calcular o campo de vento sobre os oceanos. Esses dados serão compartilhados com a comunidade meteorológica global, contribuindo para a previsão da intensidade e da trajetória do furacão.”

O VV23 também levantará outras 10 cargas úteis para seis clientes diferentes, sobre os quais você pode ler mais no comunicado à imprensa. Ao todo, os 12 satélites que serão lançados esta noite pesam 2.738 libras (1.242 kg), segundo a Arianespace.