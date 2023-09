Uma sondagem de opinião mostrou que o Partido Progressista da Eslováquia, liberal e de orientação ocidental, lidera as eleições na Eslováquia no sábado, seguido pelo partido populista de oposição de esquerda Smir.

A Eslováquia progressista, liderada pelo ex-jornalista e formado pela Universidade de Oxford, Michal Šemeka, recebeu 23,5% dos votos, seguida pelo ex-primeiro-ministro Robert Fico Smir, com 21,9%, mostrou uma pesquisa de saída da Fox/Markesa logo após o encerramento das urnas, às 12h GMT. 22h45 CET.

De acordo com o costume político na Eslováquia, o candidato mais provável tem a primeira oportunidade de formar a maioria no parlamento de 150 lugares.

Com o país profundamente polarizado, esta regra coloca teoricamente Simicka numa posição forte para formar uma coligação para aquele que será o seu primeiro mandato como primeiro-ministro, se conseguir encontrar aliados suficientes na conservadora Eslováquia dispostos a trabalhar com ele e com a sua plataforma LGBT+.

As eleições de sábado são vistas como cruciais para o futuro da Eslováquia, com Fico prometendo parar de enviar armas para a Ucrânia, bloquear a potencial adesão de Kiev à NATO e “receber dinheiro dos bancos”. [who] Eles têm bilhões.”

Fico, conhecido pelas suas simpatias pró-Moscou, disse num comício pré-eleitoral na sua cidade natal, Tobochany, em 30 de agosto, que “a guerra na Ucrânia não começou há um ano, começou em 2014, quando os nazis e os fascistas ucranianos começaram. matando russos.” Cidadãos de Donbass e Luhansk.”

Entretanto, Simicka disse a uma multidão na sede do partido Eslováquia Progressista que os eleitores do seu partido “querem um futuro europeu decente para as suas famílias e a sua nação, um futuro onde possamos investir nos nossos professores e escolas, nos nossos profissionais de saúde e nos nossos hospitais”.

Os parceiros potenciais do partido de Šimečka incluem OĽaNO, que recebeu 8 por cento na pesquisa de boca de urna. o liberal Sloboda Solidariedade (Liberdade e Solidariedade) em 6,4%; e os democratas-cristãos em 5,3 por cento. Juntamente com a Eslováquia progressista, receberão 43,2% dos votos, o que lhes confere 85 assentos e uma maioria de 10 assentos.

Entretanto, os parceiros naturais de Samir incluem os sociais-democratas de Halas (Voice), um dissidente do partido de Fico em 2021, que ficará desapontado com o seu terceiro lugar com 12,2 por cento. Outras possibilidades incluem o partido de extrema direita República, que recebeu 6%.

Nenhum outro partido obteve mais de 5% nas sondagens, o mínimo para representação parlamentar.

O fracasso dos nacionalistas do Partido Nacional Socialista em ultrapassarem a marca dos 5% – receberam apenas 4,4% – pode, em última análise, frustrar a tentativa de Fico de ganhar outro mandato como primeiro-ministro.