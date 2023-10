O ex-primeiro-ministro populista e pró-Rússia lidera o Partido da Esquerda à vitória nas eleições parlamentares da Eslováquia

As eleições de sábado foram um teste ao apoio do pequeno país da Europa de Leste à vizinha Ucrânia na sua guerra com a Rússia, e uma vitória de Fico poderia prejudicar a frágil unidade da União Europeia e da NATO.

anúncio

Um ex-primeiro-ministro populista e o seu partido de esquerda venceram as eleições parlamentares na Eslováquia, regressando politicamente depois de fazerem campanha com uma mensagem pró-Rússia e antiamericana, de acordo com resultados quase completos.

Com resultados de 99,2% em cerca de 6.000 assembleias de voto contadas pelo Serviço de Estatística Eslovaco na manhã de domingo, o ex-primeiro-ministro Robert Fico e o partido de esquerda Smir lideraram com 23,3% dos votos.

As eleições de sábado foram um teste ao apoio do pequeno país da Europa de Leste à vizinha Ucrânia na sua guerra com a Rússia, e uma vitória de Fico poderia prejudicar a frágil unidade da União Europeia e da NATO.

Fico (59 anos) comprometeu-se a retirar o apoio militar que a Eslováquia presta à Ucrânia na guerra russa se a sua tentativa de regressar ao poder for bem sucedida.

O país de 5,5 milhões de habitantes, fundado em 1993, após a dissolução da Checoslováquia, tem sido um firme apoiante da Ucrânia desde a invasão russa em Fevereiro passado, doando armas e abrindo fronteiras aos refugiados que fogem da guerra.

Sem que nenhum partido obtenha a maioria dos assentos, será necessário formar um governo de coligação. O presidente geralmente pede ao vencedor das eleições que tente formar um governo, então Fico provavelmente se tornará primeiro-ministro novamente. Ele serviu como primeiro-ministro de 2006 a 2010 e novamente de 2012 a 2018.

O Partido Liberal Progressista da Eslováquia, pró-Ocidente, ficou num distante segundo lugar, recebendo 17% dos votos.

O partido de esquerda Halas (Voz), liderado pelo ex-deputado de Fico em Smir, Peter Pellegrini, ficou em terceiro lugar com 15%. Pellegrini separou-se de Fico depois que Samir perdeu as eleições anteriores em 2020, mas a possibilidade de seu reencontro aumentará as chances de Fico formar governo.

Outro potencial parceiro de coligação, o extremista Partido Nacional Eslovaco, um grupo claramente pró-Rússia, recebeu 5,7%.

Estes três partidos obterão a maioria parlamentar se unirem as suas forças num governo de coligação.

Fico opõe-se às sanções da UE à Rússia, questiona se a Ucrânia é capaz de expulsar as forças invasoras russas e quer impedir a Ucrânia de aderir à OTAN.

Ele sugere que, em vez de enviar armas para Kiev, a União Europeia e os Estados Unidos deveriam usar a sua influência para forçar a Rússia e a Ucrânia a chegarem a um acordo de paz.

Os críticos de Fico temem que o seu regresso ao poder possa levar a Eslováquia a abandonar o seu rumo de outras formas, semelhante ao caminho seguido pela Hungria sob o primeiro-ministro Viktor Orbán, e, em menor medida, pela Polónia sob o PiS.

A União Europeia impôs sanções à Hungria por alegadas violações do Estado de direito e corrupção, enquanto as instituições da UE dizem que a Polónia estava num caminho escorregadio para se afastar dos princípios do Estado de direito da UE. Fico ameaçou demitir investigadores da Agência Penal Nacional e do procurador especial que trata dos crimes mais graves e da corrupção.

A Hungria também manteve – único entre os países da UE – laços estreitos com Moscovo e argumentou contra o fornecimento de armas à Ucrânia ou de lhe fornecer ajuda económica.

Fico repete as afirmações não apoiadas do presidente russo, Vladimir Putin, de que o governo ucraniano dirige um estado nazi, do qual os russos étnicos no leste do país precisam de protecção. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, é judeu e perdeu parentes no Holocausto.

Fico ficou conhecido por seu discurso mordaz contra jornalistas e também fez campanha contra a imigração e os direitos dos homossexuais.

O Grupo do Povo Comum, os conservadores Democratas Cristãos e o Partido da Liberdade e Solidariedade, pró-empresarial, também conquistaram assentos no parlamento.