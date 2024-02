Pelo menos 46 pessoas morreram no Chile em consequência de incêndios florestais que atingiram áreas densamente povoadas.

Intenso Incêndios florestais estão queimando em torno de uma área densamente povoada no centro do Chile As inundações deixaram pelo menos 46 mortos e destruíram cerca de 1.100 casas, disseram autoridades no sábado.

“É certo que o número de vítimas aumentará nas próximas horas.” Ele disse O presidente chileno, Gabriel Boric, no sábado.

A ministra do Interior chilena, Carolina Toha, disse que há atualmente 92 incêndios florestais no centro e no sul do país, onde as temperaturas têm sido anormalmente altas esta semana.

Os incêndios mais violentos ocorreram em região de Valparaíso, As autoridades instaram as pessoas a não saírem das suas casas para que carros de bombeiros, ambulâncias e outros veículos de emergência pudessem passar mais facilmente.

Clique aqui para ver a mídia relacionada. Clique para expandir



Toha não forneceu detalhes sobre os mortos.

Moradores são evacuados com a ajuda dos militares após o início de um incêndio em Valparaíso, no Chile. Lucas Aguayo Aros/Anadolu via Getty Images



Ela disse que dois incêndios perto das cidades de Quilboy e Villa Alemana queimaram pelo menos 8.000 hectares (19.770 acres) desde sexta-feira. Um dos incêndios ameaçava o balneário costeiro de Viña del Mar, onde alguns bairros já estavam bastante danificados.

Em Villa Independencia, um bairro numa encosta na zona leste da cidade, vários quarteirões de casas e empresas foram completamente destruídos. Carros queimados com janelas quebradas cobriam as ruas cobertas de cinzas.

“Estou aqui há 32 anos e nunca imaginei que isto iria acontecer”, disse Rolando Fernandez, um dos moradores que perdeu a sua casa. Ele explicou que viu pela primeira vez o fogo queimando em uma colina próxima na tarde de sexta-feira. Em 15 minutos, fogo e fumaça irromperam na área, forçando todos a correr para salvar suas vidas.

“Trabalhei toda a minha vida e agora não tenho mais nada”, disse Fernandez.

Bombeiros trabalham para extinguir o incêndio que eclodiu na cidade de Valparaíso, no Chile. Lucas Aguayo Aros/Anadolu via Getty Images



Três abrigos foram montados na região de Valparaíso e 19 helicópteros e mais de 450 bombeiros foram levados à região para controlar os incêndios, disse Toha. Ela acrescentou que as equipes de resgate ainda estão lutando para chegar aos bairros mais afetados.

Os incêndios estão queimando em montanhas inacessíveis e afetando bairros precariamente construídos na periferia de Viña del Mar.

As autoridades também relataram uma queda de energia como resultado do incêndio. Na região de Valparaíso, quatro hospitais foram evacuados, bem como três lares de idosos, disse Toha. O ministro do Interior disse que o incêndio também destruiu duas estações rodoviárias.

O padrão climático El Niño causou secas e temperaturas acima do normal no oeste da América do Sul este ano, aumentando o risco de incêndios florestais. Em janeiro, os incêndios destruíram mais de 42 mil hectares de floresta na Colômbia, após semanas de tempo seco.