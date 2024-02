Os Estados Unidos lançaram ataques aéreos contra alvos ligados ao Irã no Iraque e na Síria

Rula Khalaf, editora do Financial Times, escolhe as suas histórias favoritas neste boletim informativo semanal.

Os Estados Unidos realizaram uma onda de ataques contra forças ligadas ao Irão no Iraque e na Síria na sexta-feira, atingindo alvos que incluíam instalações utilizadas pela Guarda Revolucionária do Irão em resposta a um ataque de drone que matou três soldados americanos.

Os militares dos EUA disseram que 85 alvos em sete instalações distintas foram atingidos, incluindo aqueles ligados à Força Quds da Guarda Revolucionária, bem como às milícias apoiadas pelo Irão na região. Este foi o primeiro do que o presidente dos EUA, Joe Biden, disse que seria uma série de ataques de retaliação ao ataque de drones a uma base na fronteira entre a Jordânia e a Síria, que matou três soldados americanos no mês passado.

“Nossa resposta começou hoje”, disse Biden após a realização dos ataques. “Isso continuará em horários e locais de nossa escolha.”

O Ministério das Relações Exteriores iraniano denunciou no sábado os ataques, chamando-os de violação do direito internacional e dizendo que os Estados Unidos estavam cometendo “outro erro aventureiro e estratégico”.

O governo iraquiano também condenou os ataques, que, segundo ele, resultaram na morte de 16 pessoas, incluindo civis.

O Gabinete do Primeiro Ministro iraquiano disse no sábado: “Este ataque agressivo colocará a segurança no Iraque e na região à beira do abismo”.

O exército sírio disse que os ataques resultaram na morte de “muitos mártires civis e militares”, mas não forneceu detalhes.

Os ataques aéreos, incluindo quatro locais no Iraque e três na Síria, foram a primeira vez que os Estados Unidos atacaram diretamente a Força Quds na sua campanha na região. Estes ataques aumentarão os receios de que Washington seja arrastado ainda mais para um conflito regional cada vez mais alargado, desencadeado pela guerra entre Israel e o Hamas.

Autoridades dos EUA observaram que os ataques de sexta-feira foram os primeiros de uma resposta faseada.

John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, disse: “Estas respostas começaram esta noite e não terminarão esta noite”. “Tomaremos medidas adicionais, todas destinadas a pôr fim a estes ataques.”

Embora Biden tenha dito repetidamente que não pretende envolver-se numa guerra mais ampla, ele indicou na sexta-feira que os Estados Unidos continuariam a responder se militantes aliados do Irão atacassem alvos americanos.

“Os Estados Unidos não procuram conflito no Médio Oriente ou em qualquer outro lugar do mundo”, disse ele. Mas que todos aqueles que possam tentar nos prejudicar saibam disto: se vocês prejudicarem um americano, nós contra-atacaremos.”

A Guarda Revolucionária é uma força militar iraniana de elite que defende o regime de Teerã e é separada do exército tradicional do país. A sua Força Quds é responsável pelas operações externas e treina e arma grupos armados regionais em toda a região.

Altos funcionários dos EUA disseram que os Estados Unidos usaram bombardeiros B1 de longo alcance nos ataques, entre outras aeronaves. O tenente-general Douglas Sims, diretor de operações do Estado-Maior Conjunto dos EUA, disse que os bombardeiros decolaram dos Estados Unidos “em um único voo sem escalas”.

Mais de 125 munições guiadas com precisão foram disparadas e atingiram instalações, incluindo centros de comando, controlo e inteligência; Locais de armazenamento de mísseis, mísseis e drones; O Comando Central disse: E centros logísticos.

“Realizámos estes ataques esta noite com a ideia de que provavelmente haveria vítimas ligadas às pessoas dentro dessas instalações”, disse Sims.

Inicialmente, Biden mostrou moderação face aos repetidos ataques de milícias apoiadas pelo Irão contra militares americanos no Iraque, na Síria e na Jordânia. Mas nas últimas semanas, à medida que esses ataques aumentaram, a Casa Branca recalibrou os seus cálculos. No mês passado, os Estados Unidos lançaram uma campanha de ataques com mísseis contra os rebeldes Houthi apoiados pelo Irão no Iémen, que atacaram navios comerciais no Mar Vermelho.

As autoridades iranianas disseram que não queriam um conflito direto com os Estados Unidos e Israel, ou uma guerra regional, e que os grupos armados apoiados pelo Irão agiam de forma independente. “Não buscamos a guerra, mas não temos medo dela”, disse esta semana o major-general Hossein Salami, comandante da Guarda Revolucionária.

Recomendado

Washington atribuiu o ataque de drone no domingo passado à sua base na fronteira entre a Jordânia e a Síria, que também feriu 41 soldados americanos, à resistência islâmica no Iraque. É um grupo obscuro que se acredita incluir combatentes do Kataib Hezbollah, uma milícia xiita iraquiana, bem como outros militantes que assumiram a responsabilidade por mais de 160 ataques contra forças dos EUA desde meados de Outubro, após o início da operação militar israelita. Guerra do Hamas.

A República Islâmica do Irão faz parte do chamado Eixo de Resistência Iraniana, que inclui combatentes apoiados pelo Irão, como o Hezbollah no Líbano e os rebeldes Houthi no Iémen, que lançaram ataques contra Israel desde o início da guerra com o Hamas.

Biden está sob pressão de alguns republicanos para atacar diretamente o Irão em resposta aos ataques da semana passada, que se seguiram a meses de ataques dos rebeldes Houthi a navios comerciais no Mar Vermelho, uma importante rota marítima para o comércio global.

A decisão do presidente de atacar ocorreu após várias reuniões nos últimos dias com a sua equipa de segurança nacional para decidir sobre a resposta apropriada.

(Reportagem adicional de Najma Bozorgmehr em Teerã)