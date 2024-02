Os republicanos da Câmara anunciam um projeto de lei que fornece mais ajuda militar a Israel, mas exclui a Ucrânia

WASHINGTON (AP) – Os republicanos da Câmara avançarão com um pacote de 17,6 mil milhões de dólares fornecido pelos EUA. Ajuda militar a Israel E a renovação das armas americanas, mas ele as deixa Mais ajuda para a UcrâniaO que destaca os desafios enfrentados pelos apoiantes de um pacote abrangente de segurança nacional que também incluiria milhares de milhões de dólares para a fiscalização da imigração.

Esta etapa dá Palestrante Mike Johnson Os republicanos na Câmara dos Representantes têm a oportunidade de mostrar apoio a Israel, embora haja poucas hipóteses de o Senado concordar com isso. Entretanto, espera-se que o texto de compromisso mais amplo seja divulgado no Senado no final desta semana, e uma votação-teste importante sobre esse pacote terá lugar durante a semana.

Johnson disse que a liderança do Senado reconhece que, ao não incluir a Câmara nas suas negociações, eliminou a capacidade de considerar rapidamente qualquer legislação.

“Como tenho dito consistentemente nos últimos três meses, a Câmara terá de exercer a sua vontade nestas questões e as nossas prioridades devem ser abordadas”, disse Johnson numa carta aos colegas.

A Câmara dos Representantes já aprovou um pacote de ajuda militar de 14,5 mil milhões de dólares para Israel em Novembro passado, mas o Senado recusou-se a aprová-lo. Os republicanos também insistiram que fosse pago com cortes em outros lugares. O projeto de lei visa cortes na Receita Federal, embora o apartidário Escritório de Orçamento do Congresso tenha dito que isso custaria ao governo federal uma perda líquida de US$ 12,5 bilhões em receitas provenientes da arrecadação de impostos.

A tática de incluir cortes no IRS também a transformou numa votação mais partidária, por 226 votos a 196. Na sua carta aos seus colegas, Johnson disse que a remoção da compensação deveria permitir a rápida passagem da ajuda israelita.

“Durante o debate na Câmara e em várias declarações subsequentes, os democratas deixaram claro que a sua principal objecção ao projecto de lei original da Câmara era com as suas alterações”, disse Johnson. Ele acrescentou: “O Senado não terá mais desculpas, por mais equivocadas que sejam, contra a rápida aprovação deste importante apoio ao nosso aliado”.

O deputado Ken Calvert, republicano da Califórnia, divulgou o texto de um projeto de lei de ajuda militar para Israel. Fornecerá 4 mil milhões de dólares para renovar os sistemas de defesa antimísseis e 1,2 mil milhões de dólares para combater ameaças de mísseis e morteiros de curto alcance. Há também financiamento para adquirir sistemas de armas avançados e aumentar a produção de artilharia e outras munições.

Para garantir que este apoio não afecta a prontidão dos EUA, inclui 4,4 mil milhões de dólares para reabastecer o arsenal de armas dos EUA fornecido a Israel. Há também 3,3 mil milhões de dólares para as actuais operações militares dos EUA na região.