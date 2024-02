Palpite, dicas de apostas e probabilidades de Romênia x Portugal

O Estádio Arco do Triunfo será palco da terceira rodada do Campeonato Europeu de Rugby entre Romênia e Portugal. Sem mais delongas, vamos explorar as prévias desta partida e fazer uma seleção.

A Roménia teve um início de torneio impressionante, com vitórias consecutivas nas duas primeiras jornadas da fase de grupos. Eles venceram a Polônia por 8 a 20 na partida de abertura. No segundo jogo da fase de grupos, a Roménia venceu a Bélgica por 33-18. Atualmente na liderança da tabela do Grupo B com 9 pontos, a Romênia entra confiante na partida, com o objetivo de obter mais um resultado positivo e manter a liderança na classificação.





Portugal sofreu um revés inesperado na ronda de abertura do torneio, sofrendo uma derrota surpreendente por 10-6 para a Bélgica. No entanto, eles se recuperaram fortemente na segunda partida contra a Polônia, vencendo por 54-7. Apesar da recuperação, Portugal está atualmente em segundo lugar na classificação do Grupo B com 6 pontos, tendo sofrido 17 pontos com 60 pontos. À medida que se aproxima deste jogo crucial, o resultado determinará o destino de Portugal, se a equipa se qualificará para os playoffs ou se competirá pelos últimos 5-8 lugares.





Portugal precisa de uma vitória emocionante sobre a Roménia para sair do grupo. Embora a Roménia seja uma equipa consistente e confiável, Portugal enfrentou desafios nos encontros anteriores, perdendo três dos últimos cinco encontros. Contudo, dada a importância deste jogo, espera-se que Portugal vença, embora se preveja um jogo muito defensivo.