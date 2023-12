Os touros estão de volta a Wall Street

Não há problema em voltar a ser um operador do mercado de ações em Wall Street.

Depois de 2022 ter sido o pior ano para os mercados desde a Grande Crise Financeira, as previsões consensuais de uma recessão em 2023 deixaram muitos investidores preocupados com o início do ano. Mas a forte recuperação do mercado trouxe as ações para perto dos máximos históricos e interrompeu muitas das quedas.

De acordo com a lista de metas do S&P 500 para 2023 Compilado por Sam Rowe em Tker, a meta média de Wall Street viu as ações serem negociadas praticamente estáveis ​​há um ano. Para 2024, o estrategista médio espera que o índice feche em 4.775, ou cerca de 4% acima de quando a lista foi compilada em 1º de dezembro.

Isto apesar dos mesmos desafios persistirem – uma potencial recessão, mais incerteza sobre a trajetória da taxa de juro da Fed e preocupações sobre o impacto retardado de condições financeiras mais restritivas.

Savita Subramanian, do Bank of America, que inicialmente esperava que as ações fossem negociadas estáveis ​​em 2023, vê o S&P 500 atingir 5.000 no próximo ano. O sentimento positivo decorre do fato de os investidores verem uma “prova de conceito” ao longo de 2023, explicou ela.

“Tivemos um ano de sobrevivência a taxas de juros mais altas”, disse Subramanian ao Yahoo Finance durante uma mesa redonda com a mídia no final de novembro. “Não vimos as coisas pararem bruscamente.”

Ainda há muitas expectativas pessimistas, especialmente por parte da equipe de estratégia de ações do JP Morgan, que espera que o S&P 500 feche 2024 em 4.200. Quando – e com que rapidez – a Fed reduz as taxas de juro é um factor importante.

“Na ausência de uma rápida flexibilização por parte do Fed, esperamos um cenário macro mais desafiador para as ações no próximo ano, à medida que as tendências do consumidor diminuem em um momento em que as posições e o sentimento dos investidores se invertem em grande parte”, escreveram os estrategistas de ações do JPMorgan liderados por Dubravko Lakos-Bojas no Perspectivas da equipe para 2024. “. “As ações estão agora ricamente valorizadas, com volatilidade perto de mínimos históricos, enquanto os riscos geopolíticos e políticos permanecem elevados.”

Para os touros, esse chamado encontra ouvidos cansados.

“A grande história aqui, pelo que podemos ver, é que a economia dos EUA parece ser grande demais para uma aposta negativa negativa”, disse John Stoltzfus, estrategista-chefe de mercados da Oppenheimer, ao Yahoo Finance em referência aos dados econômicos que surpreenderam o lado positivo. Ao longo de 2023. “Eles procuravam uma recessão. Procuravam um grande declínio nos empregos. Procuravam que grandes lucros caíssem da mesa. Bem, isso não aconteceu.”

Recessão “Chicken Little”.

O traço comum entre os estrategistas que esperam que o S&P 500 ultrapasse pelo menos 5.000 pontos no próximo ano é que a recessão que muitos previram não acontecerá ou já foi discutida neste momento e pode realmente não importar.

Brian Belsky, da BMO, chama isso de “Chicken Little Recession”, uma referência ao personagem fictício Quem insiste que o céu está caindo Isso causa histeria em massa sobre eles. Belsky acredita que se houver uma recessão no próximo ano, será “uma recessão apenas no nome”.

“Continuaremos a basear a nossa orientação nas tendências do mercado de trabalho e, a menos que piorem, simplesmente não estamos preocupados com o debate sobre a recessão neste momento”, escreveu Belsky na sua previsão para 2024.

A equipa do Deutsche Bank continua no campo da recessão. Preveem um abrandamento do crescimento económico e uma “recessão ligeira” no primeiro semestre do ano. Mas para Pinky Chadha, estrategista-chefe de ações da empresa nos EUA, os riscos de recessão só levarão a uma “venda modesta e de curto prazo”.

Chadha diz que sua equipe é há muito tempo “o que todo mundo odeia”. Eles vêem oportunidades nos bancos e nas ações de consumo cíclico, uma vez que ambos já estão precificados para uma recessão. Com o abrandamento já refletido nos preços, estas ações venderão menos em caso de recessão, ou “subirão” se a economia recuperar totalmente.

Recuperação de ganhos

O entusiasmo dos touros de Wall Street também se baseia no crescimento dos lucros que surpreendeu positivamente. No último trimestre, os analistas esperavam que os lucros aumentassem Apenas 0,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os lucros aumentaram 4,7%. Para cada dado do FactSet.

“O facto de 8 dos 11 sectores estarem a apresentar um crescimento positivo dos lucros, com quatro deles – serviços de comunicações, TI, serviços de consumo discricionário e finanças – a subirem dois dígitos. Este é um sinal de alerta”, disse Stoltzfus. “Isso é maravilhoso.”

O que está a acontecer nestes sectores talvez seja mais surpreendente para Subramanian no Bank of America. Como exemplo, ela aponta a Meta (META), uma das ações de tecnologia Magnificent Seven que liderou a ascensão do mercado em 2023. A empresa declarou 2023 o “Ano da Eficiência”.

No último trimestre, as despesas da Meta diminuíram 7% em relação ao ano passado. A margem operacional da empresa aumentou de 20% há um ano para 40% este ano. As ações seguiram o exemplo, subindo cerca de 170% este ano.

“Vimos essas empresas [in Communication Services] “Admito que eles cresceram muito rapidamente, precisavam cortar custos, demitir funcionários e consolidar capacidade”, disse Subramanian ao Yahoo Finance. Eles também se concentraram menos no crescimento e mais no retorno de caixa.”

Mais importante ainda, a recuperação não recompensou todas as ações.

Algumas ações de pequena capitalização no S&P 500 que enfrentaram dificuldades em meio ao ambiente de aumento das taxas de juros foram removidas como parte do reequilíbrio do índice, mitigando efetivamente o risco da taxa de juros na média global, de acordo com Subramanian.

“Muito desgaste nos últimos anos, desde que o Fed começou a aumentar as taxas de juros, eliminou efetivamente parte do risco da dívida no S&P 500”, disse Subramanian. “Assim, as empresas que apresentavam muito risco de refinanciamento, que nasceram na era das taxas de juro zero, e talvez não conseguissem avançar na era atual de taxas de juro de 5%, migraram para uma capitalização de mercado mais baixa. [and out of the S&P 500]”.

Assim, depois de um ano que deveria ser uma vitória para os ursos, as ações estão a atingir novos máximos de 2023, a inflação está a arrefecer mais rapidamente do que muitos inicialmente esperavam e o debate da Fed mudou de quando irão parar os aumentos das taxas para quando os cortes começarão. Os touros estão avançando, subindo com o impulso do seu lado.

“A ideia de ter algum tipo de recessão massiva… choques geopolíticos que perturbam a economia global, acho que muitos desses riscos estão atrás de nós e não à nossa frente”, disse Subramanian. “Isso me faz sentir mais otimista.”

Josh Schaeffer é repórter do Yahoo Finance.

