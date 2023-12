Tesla estava no piloto automático momentos antes da colisão do trator-reboque: Polícia da Virgínia

DETROIT – As autoridades da Virgínia determinaram que um Tesla estava no piloto automático e viajava em alta velocidade nos momentos que levaram à colisão com um reboque de trator que se cruzava em julho passado, matando o motorista do Tesla.

A morte de Pablo Teodoro III, de 57 anos, é a terceira desde 2016 que um veículo Tesla testemunha.



TSLA



Era um piloto automático operado sob uma carreta de travessia, levantando dúvidas sobre a segurança do sistema parcialmente automatizado e onde deveria ser permitido operar.

O acidente no sul de Washington continua sob investigação pela Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário dos EUA, que enviou investigadores para a Virgínia no verão passado e iniciou uma investigação mais ampla sobre o piloto automático há mais de dois anos.

Os investigadores determinaram que o piloto automático estava sendo usado no Tesla Model Y de Teodoro baixando informações do gravador de dados de eventos do veículo, disse o porta-voz do Gabinete do Xerife do Condado de Fauquier, Jeffrey Long, na terça-feira.

Os investigadores do xerife usaram um mandado de busca para obter acesso ao gravador no final de julho. As autoridades divulgaram algumas descobertas esta semana, após uma investigação da Associated Press.

O Tesla estava viajando a 70 mph na US 29 de quatro pistas perto de Opal, e estava viajando 25 mph acima do limite de velocidade de 45 mph naquela área, disse Long. A estrada tem canteiro central e é acessível em cruzamentos e calçadas.

Long disse que Teodoro agiu um segundo antes do acidente, mas não tinha certeza se isso desativou o sistema. Ele não soube qual atitude Teodoro tomou, mas disse que os freios foram acionados apenas um segundo antes da colisão, diminuindo ligeiramente a velocidade do carro.

Ele disse que não conseguiu detectar a velocidade no impacto ou determinar se Teodoro ou Tesla acionou os freios porque seu escritório está trabalhando com a NHTSA na investigação em andamento.

Antes do acidente, Tesla alertou Teodoro para não assumir o controle do carro porque detectou algo na estrada. Mas nem o carro equipado com frenagem automática de emergência nem Teodoro conseguiram pará-lo a tempo de evitar a colisão.

A análise do gravador de dados pelo investigador do acidente “indicava que o sistema estava ciente de algo na estrada e estava enviando mensagens” ao motorista, disse Long.

“Nossa investigação também determinou que o motorista teria tido tempo e distância suficientes para evitar o acidente se estivesse dirigindo no limite de velocidade estabelecido”, disse Long em comunicado. “A investigação completa concluiu que o motorista teve tempo mais que suficiente para frear e parar completamente.”

Inicialmente, o motorista do caminhão no acidente foi acusado de direção imprudente porque criou uma barreira ao tráfego, mas a acusação foi retirada em outubro pelo advogado da comunidade a pedido do Gabinete do Xerife, disse Long.

De acordo com a lei da Virgínia, um motorista abre mão do direito de passagem legal se violar o limite de velocidade, disse Long.

As autoridades disseram que o trailer estava saindo de uma parada de caminhões na rodovia no momento do acidente.

Em outubro de 2021, o chefe do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes pediu à Tesla que limitasse onde o piloto automático pode operar e implementasse um sistema melhor para garantir que os motoristas prestassem atenção.

A presidente Jennifer Homendy escreveu ao CEO Elon Musk observando que a investigação de sua agência sobre um incidente semelhante com um veículo semiautomático em 2016 descobriu que a Tesla permitia que seus veículos operassem no piloto automático em estradas onde não foram projetados para operação segura. Um porta-voz do NTSB disse na terça-feira que Musk não respondeu à carta de Homendy.

Tesla não respondeu imediatamente às mensagens solicitando comentários.

Seu site diz que o Autopilot e seu sistema mais avançado de “condução totalmente autônoma” não podem dirigir sozinhos e têm como objetivo ajudar os motoristas que devem estar prontos para intervir em todos os momentos.

Usando o piloto automático, o Tesla pode dirigir, acelerar e frear automaticamente em sua pista, diz o site.

Em comunicado publicado na segunda-feira no X, antigo Twitter, Tesla disse que a segurança é mais forte quando o piloto automático está ligado.

O acidente na Virgínia eleva para 35 o número de acidentes com Tesla sob investigação da NHTSA desde junho de 2016. Em todos os casos, a agência suspeita que os veículos Tesla foram parcialmente automatizados. Pelo menos 17 pessoas morreram.

Os acidentes recentes que estão sendo investigados pela NHTSA incluem uma colisão frontal em 5 de julho entre um Tesla Model 3 e um Subaru Impreza em South Lake Tahoe, Califórnia. Um motorista de Subaru e uma criança viajando em um Tesla morreram.

A NHTSA também enviou investigadores para um acidente ocorrido em 15 de março no condado de Halifax, na Carolina do Norte, que deixou um estudante de 17 anos ferido. O motorista de um Tesla Model Y 2022, um homem de 51 anos, não conseguiu parar em frente a um ônibus escolar, que estava com todos os dispositivos de alerta ativados, informou na época a Patrulha Rodoviária Estadual.

Foi deixada uma mensagem solicitando comentários da agência, que não anunciou os resultados de sua investigação sobre a queda do Tesla.