Google perde batalha judicial antitruste com os criadores do videogame Fortnite

O juiz James Donato, do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia, deve decidir quais medidas corretivas são necessárias para resolver a conduta do Google no próximo ano. O Google disse que apelaria da decisão.

Ao longo do julgamento, os advogados e executivos do Google argumentaram que ele concorre com a App Store da Apple, que é mais popular nos Estados Unidos, impossibilitando o monopolizar o Android.

A decisão deu um impulso à busca de anos da Epic para enfraquecer o poder que o Google e a Apple têm sobre o ecossistema de aplicativos móveis e ocorreu dois anos depois que a Epic perdeu um caso semelhante contra a Apple – uma decisão da qual ambos os lados estão tentando apelar. tribunal. Suprema Corte dos EUA. O juiz decidiu esta decisão.

Na sequência do caso contra o Google em 2020, a Epic procurou reter uma parte maior da receita gerada com compras no aplicativo e oferecer uma loja de aplicativos que concorra com o Play no Android.

O Google estava lutando contra as alegações da Epic ao mesmo tempo em que se defendia em outro julgamento antitruste em Washington, D.C. O Departamento de Justiça e dezenas de estados acusaram a empresa de manter ilegalmente o monopólio de pesquisa e publicidade, num caso antitruste histórico que poderá remodelar o poder tecnológico quando for determinado no próximo ano.