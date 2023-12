Os tanques de estoque da SunPower têm “dúvidas significativas” sobre a sobrevivência

As ações da SunPower Corporation (SPWR) caíram mais de 35% na manhã de segunda-feira, depois que um recente documento regulatório mostrou que a empresa sentia que havia “dúvidas significativas” sobre se poderia ou não continuar a operar. Além disso, a empresa violou um termo-chave do contrato de crédito, o que poderia levar os credores a retirar alguns empréstimos.

Âncoras financeiras do Yahoo Rachel Akuffo E Akiko Fujita Detalhe os desenvolvimentos mais recentes e o que posso beneficiar para a empresa e para as empresas solares no futuro.

Rachel Akuffo: Bem, é hora de apresentar nosso indicador de tendência do dia. As ações da SunPower caíram depois que a fabricante de painéis solares e produtos de armazenamento de energia disse que havia “dúvidas substanciais” sobre a capacidade da empresa de sobreviver a um novo processo regulatório. A SunPower também indicou que violou os termos do contrato de crédito devido ao atraso na apresentação dos resultados trimestrais.

Você pode ver que os estoques de energia solar estão no vermelho hoje e algumas reações de analistas já estão surgindo com esta notícia. Brian Lee, do Goldman Sachs, rebaixou a SunPower de Neutro para Venda hoje e também reduziu seu preço-alvo para o estoque de energia solar.

Agora, você deve se perguntar, obviamente vimos um pequeno retrocesso aqui quando se trata de energia solar, mas quero dizer, no acumulado do ano, estoques de energia limpa. Tem sido um quadro um pouco confuso aqui. Mas parte disto remonta aos fundamentos empresariais quando se trata de – particularmente para a SunPower versus tendências mais amplas da indústria, onde vemos pessoas a olhar para métodos nucleares e outros que talvez sejam mais baratos ou que tragam mais energia. Mas é interessante ver que a SunPower tem tido muito sucesso aqui, com mais de 35% até agora.

Akiko Fujita: Sim, Rachel, quando se pensa em energias renováveis, o argumento a longo prazo parece permanecer sólido, mas tem havido muita tensão na indústria em geral sobre os enormes custos de capital envolvidos, os investimentos necessários e o que isso significa num nível mais elevado. ambiente de taxa. Portanto, SunPower é o mais recente aqui a conseguir esse sucesso. Mas vimos isso, por exemplo, com o Plug Power no mês passado, quando falaram sobre continuidade dos negócios e isso levou a uma redução significativa no estoque.

Em termos da nota do Goldman, alguns indicadores interessantes, eu diria, estão chegando – quero dizer, as notas aqui falam especificamente sobre o aperto, a pressão sobre os preços que a empresa provavelmente enfrentará à medida que a concorrência aumentar. As estimativas de receita do Goldman para a SunPower estão 20% abaixo do consenso para 2024 e 15% abaixo para 2025. Devemos salientar que seu preço-alvo é de US$ 4 por ação agora e estamos certos nisso. Mas as ações caíram 77% – mais de 70% ao longo do ano, então certamente não parecia bom para a SunPower, para dizer o mínimo, Rachel.

Rachel Akuffo: Na verdade, continuaremos monitorando esse estoque para você.