China proíbe o uso de telefones Apple e Samsung em repartições governamentais e empresas

À medida que aumentam as tensões entre a China e os Estados Unidos, os dois países tentam confrontar-se através de certas medidas. Os Estados Unidos proibiram os fabricantes de chips norte-americanos de exportar chips avançados e tecnologias de fabricação de chips para empresas chinesas. Como contra-ataque, o governo chinês proibiu o uso de smartphones não chineses nos seus escritórios.

O governo chinês pode ter instruído suas agências e empresas estatais a proibir os funcionários de usar telefones não chineses

de acordo com Relatório da Bloomberg, mais agências chinesas e empresas apoiadas pelo Estado pediram aos seus funcionários que parassem de trazer iPhones, telefones Samsung Galaxy e smartphones não chineses para os seus locais de trabalho. Isto reduzirá significativamente as vendas de telefones iPhone e Samsung na China, o maior mercado de smartphones do mundo. Anteriormente, apenas alguns estados impuseram esta regra e agora, até oito estados, incluindo os da próspera região costeira, proibiram telefones não chineses nos seus escritórios. Isto significa que a proibição está se espalhando por toda a China.

A China está a tentar afastar-se das tecnologias e produtos baseados nos EUA. O governo do país está injetando bilhões de dólares em pesquisa, desenvolvimento e tecnologias de produção de semicondutores. A Huawei e outras empresas locais testemunharam uma recuperação nas vendas de smartphones. As ações da Apple caíram desde que a notícia sobre a proibição foi revelada. Até os preços das ações dos fornecedores da Apple, incluindo LG Innotek e Minebea Mitsumi, caíram. Espera-se que as vendas do iPhone diminuam, o que impactará diretamente a receita da Apple nos próximos meses e anos. Dado que a Samsung tem uma pequena quota de mercado na China, a empresa poderá não ser afetada na mesma medida que a Apple.

Espera-se que esta proibição chegue também às empresas privadas, de forma não oficial, uma vez que as pequenas empresas nas cidades de nível inferior emitiram as suas próprias directivas verbais para deixarem de utilizar telefones não chineses. Embora o governo chinês tenha negado oficialmente a proibição de iPhones e telefones Samsung no passado, a gravidade da proibição varia de agência para agência. Algumas agências governamentais podem proibir os funcionários de usar um telefone iPhone ou Samsung no local de trabalho, enquanto outras podem proibi-los completamente de usar telefones não chineses.