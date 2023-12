Os Springboks receberão Irlanda, Nova Zelândia e Portugal em 2024

A campeã mundial África do Sul sediará dois testes na Irlanda e na Nova Zelândia no próximo ano e receberá Portugal em julho para um primeiro encontro histórico entre os dois lados, conforme as autoridades confirmaram os testes em casa dos Springboks para 2024 na sexta-feira.

A Irlanda jogará em Pretória (6 de julho) e Durban (13 de julho) em busca da primeira vitória na série na África do Sul e será impulsionada por uma vitória por 13 a 8 na fase de grupos sobre o Springboks em Paris durante a Copa do Mundo na França . , o único time a derrotar os eventuais campeões.





A África do Sul recebe Portugal em local ainda a ser definido no dia 20 de julho, enfrentando uma seleção europeia pela primeira vez e graças a um forte desempenho na França.

Portugal venceu Fiji e empatou com a Geórgia, conquistando muitos adeptos pelo seu estilo de jogo apaixonado.

Tem havido um forte apelo dos países de nível dois para que tenham mais oportunidades de jogar contra times de ponta fora da Copa do Mundo.

Portugal causou um choque ao derrotar Fiji na Copa do Mundo de Rúgbi de 2023, em Toulouse. Julian Finney – Mundial de Rugby/World Rugby via Getty Images

A Inglaterra A enfrentará Portugal em fevereiro.

Os Springboks têm duas partidas do Campeonato de Rugby em casa contra a antiga rival Nova Zelândia, que derrotou por 12 a 11 nas finais da Copa do Mundo em Joanesburgo (31 de agosto) e na Cidade do Cabo (7 de setembro).

Eles têm apenas uma partida em casa contra a Argentina, em Nelspruit (28 de setembro), mas suas duas partidas do Campeonato de Rugby contra a Austrália também serão disputadas.

Jogos de teste em casa da África do Sul em 2024:

6 de julho vs Irlanda (Pretória)

13 de julho x Irlanda (Durban)

30 de julho x Portugal (local a confirmar)

31 de agosto x Nova Zelândia (Joanesburgo)

07 de setembro x Nova Zelândia (Cidade do Cabo)

28 de setembro x Argentina (Nelspruit)