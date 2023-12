Preço dos combustíveis vai cair – Portugal News

De acordo com Resumo ExecutivoA queda reflete os preços médios da gasolina e do gasóleo nos mercados internacionais: “A evolução dos preços em euros registou uma descida de 2 cêntimos no preço da gasolina a 95 por litro, enquanto o gasóleo continua 3 cêntimos mais barato”.

No mesmo sentido, nos postos de gasolina junto aos hipermercados, “na próxima semana a gasolina 95 vai cair 0,0204 euros mas o gasóleo vai cair 0,0278 euros”.

Dados da Direção Geral de Energia e Geografia (DGEG) mostra que o preço médio do litro da gasolina em Portugal é atualmente de 1,665 euros e do gasóleo é de 1,604 euros. No entanto, os preços nos postos de abastecimento podem variar, uma vez que os preços da rede têm em conta a concorrência, a oferta e a procura em cada mercado e o nível de custos fixos em cada posto.

Nas últimas seis semanas, o preço dos combustíveis tem vindo a cair: a gasolina e o gasóleo caíram 11 e 12 cêntimos por litro, respetivamente, somando-se às descidas previstas para esta segunda-feira. Desde janeiro, os preços do gasóleo caíram 3 cêntimos, enquanto os preços da gasolina estão agora ao mesmo nível do início de 2023.

Portugal tem a 9.ª gasolina 95 mais cara da Europa

O mais recente boletim de combustíveis da Comissão Europeia mostra que Portugal tem a 9.ª gasolina 95 mais cara da Europa, cerca de 4 cêntimos menos que a média europeia e 9,5 cêntimos mais cara que Espanha. Diesel ocupa o 14º lugar no ranking europeu.

A diferença de preço entre Portugal e Espanha resulta da carga fiscal porque, sem imposto, o preço da gasolina é mais barato em Portugal. Sem impostos, cada litro de gasolina 95 custa 77,7 cêntimos em Portugal, o que é mais barato que 82,6 cêntimos em Espanha.

Entre os países da UE, a Holanda tem a gasolina 95 mais cara do Velho Continente: 1.935 euros. A Suécia ‘governa’ nos 2.027 euros no gasóleo.