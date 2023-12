Aurelian anuncia primeiro ponto de presença (PoP) em Portugal para expandir a conectividade em toda a Península Ibérica

A Arelion anunciou hoje o seu primeiro ponto de presença (PoP) em Portugal no data center Equinix LS11 em Lisboa. O novo PoP servirá clientes empresariais e grossistas, utilizando novos cabos submarinos e pontos de aterragem, fazendo de Lisboa um ponto de ligação natural à UE, África e América Latina, com conectividade de alta velocidade e serviços IP.

O novo PoP ajudará a trazer o ecossistema global de Internet e Cloud para Portugal, trazendo clientes empresariais e grossistas diretamente para o mundo da Aurelian. Espinha dorsal da Internet AS1299. A rede suporta 70% de todas as rotas da Internet. Com o advento de novos sistemas de cabos submarinos como o Equiano e o EllaLink, Lisboa tornou-se uma porta de entrada não só para os utilizadores finais portugueses, mas também para África e América Latina.

Os operadores, os fornecedores de conteúdos e de serviços digitais utilizam frequentemente interconexões para trocar o seu tráfego noutros mercados, como Londres, Paris ou Madrid. Agora, prestadores de serviços, fornecedores de conteúdos e empresas podem ligar-se localmente em Lisboa com acesso de qualidade garantida aos serviços da rede global Arelion.

“Portugal emergiu como uma economia digital em rápido crescimento, onde os consumidores e as empresas precisam de alcançar fornecedores globais de serviços de cloud e de conteúdos, bem como oferecer os seus próprios serviços ao mercado global”, disse Christoph Lannert, responsável de vendas da Aurelian EMEA. “Investimentos em centros de dados e fibra em larga escala na região, juntamente com futuros sistemas submarinos como 2Africa, Nuvem e Medusa, fazem de Lisboa um hotspot para conectividade entre África, América Latina e o resto da UE. A Arelion está empenhada em apoiar esta iniciativa. crescimento com conectividade resiliente e de alta capacidade”.

Mattias Fridström, vice-presidente e evangelista-chefe da Arelion comenta:

“Lisboa está a posicionar-se como uma porta de entrada para o Sudoeste do Oceano Atlântico. Novos cabos da América do Sul e da África Ocidental para a Europa irão agora ligar-se directamente à espinha dorsal da Internet mais extensa do mundo.

A rede de fibra da Arelion fornece um ecossistema completo de data center, nuvem e serviços de conteúdo, incluindo acesso direto à Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP), IBM Cloud e Oracle Cloud.