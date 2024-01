Os Portland Thorns concluíram uma venda de US$ 63 milhões para a família Bhathal

A venda do Portland Thorns FC para a Raj Sports foi concluída, anunciou a equipe na quarta-feira. De acordo com duas fontes familiarizadas com o acordo, o preço de venda foi de US$ 63 milhões, com o Conselho de Governadores da NWSL aprovando o acordo na semana passada em uma votação formal. Conforme relatado aqui no mês passado, Lisa Bhathal Mirage atuará como proprietária controladora da equipe e representada no Conselho de Administração da NWSL. Seu irmão e sócio em diversas entidades empresariais, Alex Bhathal, atuará como governador suplente.

Os Bhathals se comprometeram a manter o time em Portland. Os Thorns têm um contrato de arrendamento para jogar no Providence Park até 2035.

“Como torcedores e operadores esportivos e imobiliários experientes, acreditamos no futuro de Portland e da Liga Nacional de Futebol, e na tremenda oportunidade que cerca este time icônico”, disse Bhathal Miraj na quarta-feira. “Estamos ansiosos para trabalhar com os Timbers durante este período de transição e além para garantir o sucesso contínuo dos Thorns em Providence Park.”

As operações esportivas dos Thorns estão agora inteiramente sob o controle da RAJ Sports. A organização Timbers também cumprirá sua promessa de apoio operacional nesta temporada, enquanto os Bhathals constroem um novo escritório para os Thorns, desde vendas de ingressos até patrocínios e operações em dias de jogos. Os Bhathals se comprometeram a construir um novo centro de treinamento para o clube. Um porta-voz do Timbers confirmou na quarta-feira O atleta Eles ofereceram o Providence Park como uma opção contínua como instalação de treinos livres da equipe até 2025, enquanto uma nova instalação é construída.

Fontes familiarizadas com o processo de venda disseram O atleta Em dezembro, o novo grupo proprietário do Thorns já havia começado a avaliar opções para uma nova instalação de treino no mercado de Portland – embora estivessem aguardando o feedback da equipe e dos jogadores antes de prosseguir com os planos. Com a venda encerrada, a comunicação entre a família Bhathal e o lado esportivo do clube está aberta. O objetivo é ter “pelo menos duas” áreas de formação, um centro de formação e atuação e escritórios.

Embora o centro de treinamento seja um grande projeto de longo prazo, não é o único que enfrenta a nova propriedade da equipe. Construir uma nova equipe de front office, reconstruir o relacionamento com os torcedores dedicados do clube e ganhar sua confiança, e olhar para a janela de agência gratuita estão todos na lista. Os Thorns já perderam Crystal Dunn e Michele Vasconcelos para outras equipes e mantiveram seu núcleo veterano em Christine Sinclair para sua última temporada, e Becky Sauerbrunn e Meghan Klingenberg devem ser uma prioridade.

Os Thorns estão à venda há mais de um ano depois que Meret Paulsson anunciou sua intenção de vender o clube da NWSL, mas não os Timbers, em 1º de dezembro de 2022. Os Thorns têm sido um dos principais clubes em destaque nos últimos dois anos. em relatórios investigativos e múltiplas investigações oficiais sobre abuso. Metodologia via NWSL. O Chicago Red Stars, também um centro de interesse, foi comprado por um grupo de proprietários liderado por Laura Ricketts no início deste ano por US$ 35,5 milhões (mais US$ 25,5 milhões foram prometidos para investir no clube).

O alto preço de venda do Portland não é surpreendente, considerando a força histórica do time em termos de receita. de acordo com EsportivoOs Thorns valem US$ 65 milhões (o quarto maior da liga) e têm receita anual de US$ 10,5 milhões (terceiro maior). Essas avaliações foram concluídas antes que a NWSL anunciasse novos acordos de direitos de mídia com ESPN/ABC, CBS, Amazon e Scripps por quatro anos, no valor de US$ 60 milhões anuais.

Vá mais fundo NWSL revela acordos de TV com ESPN, CBS e muito mais READ Panamá elimina o USMNT na disputa de pênaltis para chegar à final

Uma fonte familiarizada com a situação também disse que a multa de US$ 1 milhão que a liga impôs ao Portland Thorns em janeiro de 2023 foi paga como parte do acordo.

A família Bhathal tem vários investimentos em esportes, incluindo o Sacramento Kings, desde 2013. Os dois irmãos também são cofundadores de uma empresa de investimentos chamada Revitate, que se concentra fortemente em marcas esportivas, imobiliárias e comerciais. Embora estejam sediados na Califórnia, eles têm outros investimentos em Oregon e na área de Portland.

(Foto: Sobom M/Getty Images)