49ers são a manchete do NFL Pro Bowl de 2024 com 9 jogadores como Josh Allen e Jared Goff deixados de fora: Quem foi esquecido?

O San Francisco 49ers lidera a NFL com nove jogadores nomeados para as escalações do Pro Bowl de 2024 anunciadas na quarta-feira. O quarterback Brock Purdy e o cornerback Charvarius Ward são Pro Bowlers pela primeira vez, enquanto o wide receiver Brandon Aiyuk foi nomeado suplente. Incluindo Aiyuk, 12 alternativas são originárias de São Francisco.

As seleções de quarterback do NFC Pro Bowl também incluem Dak Prescott do Dallas Cowboys e o veterano do Los Angeles Rams Matthew Stafford, enquanto a AFC inclui QB Tua Tagovailoa do Miami Dolphins, QB Lamar Jackson do Baltimore Ravens e Patrick Mahomes do Kansas City Chiefs. Buffalo Bills QB Josh Allen, Detroit Lions QB Jared Goff e Philadelphia Eagles QB Jalen Hurts foram as derrotas mais notáveis ​​do Pro Bowl.

A estrela do Rams, Aaron Donald, fez história com sua seleção, tornando-se o único atacante defensivo desde 1970 a chegar ao Pro Bowl em cada uma de suas primeiras 10 temporadas. Para os Ravens, este período marca o segundo ano consecutivo em que Baltimore teve sete jogadores do Pro Bowl.

As seleções dos jogadores foram determinadas por votos consensuais de torcedores, jogadores e treinadores. Os 49ers também dominaram a votação dos fãs, com Purdy – o primeiro 49ers Pro Bowl QB desde Jeff Garcia em 2002 – recebendo 451.864 votos, McCaffrey recebendo 429.993 votos e George Kittle recebendo 373.750 votos. Tagovailoa recebeu 414.502 votos de fãs e Chiefs TE Travis Kelce recebeu 327.263 votos para completar os cinco primeiros votos dos fãs.

A NFL mudou para um novo formato de Pro Bowl para a temporada de 2023, passando de um jogo de futebol para competições de habilidade e outros eventos culminando em um confronto de flag football entre a AFC e a NFC. O formato continuará pelo segundo ano em 2024, quando o Pro Bowl será realizado em 4 de fevereiro no Camping World Stadium em Orlando, Flórida.

Os irmãos Manning, Peyton e Eli, devem retornar como treinadores das equipes AFC e NFC para o evento de 2024.

Mais seleções do Pro Bowl:

Running backs e zagueiros

NFC

Federação Asiática

Amplos receptores

NFC

Federação Asiática

Extremidades apertadas

NFC

São Francisco 49ers T George Kittle

Detroit Lions TE Sam LaPorta

Federação Asiática

Kansas City Chiefs TE Travis Kelce

Cleveland Browns TE David Njoku

atacantes ofensivos

NFC

Federação Asiática

Fim da linha de defesa

NFC

Federação Asiática

Laterais por dentro e por fora

NFC

Federação Asiática

Cantos e armários

NFC

Federação Asiática

Equipes especiais

NFC

Federação Asiática

Algum QB foi esquecido?

Purdy e Prescott fazem sentido para a NFC. Mas Stafford em vez de Goff? O titular do Lions – que foi negociado pelo Stafford há dois anos – tem números um pouco melhores e um histórico melhor nesta temporada. As escolhas da AFC – Tagovailoa, Mahomes e Jackson – são óbvias. Poderia Josh Allen ter derrotado Mahomes se não fosse pelas lutas dos Bills durante a maior parte do ano? Ou… poderia CJ Stroud ter cortado Mahomes dadas as dificuldades dos Chiefs se o novato não tivesse se machucado? – Mike Jones, redator sênior da NFL

Com tanto talento do WR, jogadores tiveram que ser cortados

O wide receiver é um local lotado no NFC. Lamb e Brown fazem sentido à primeira vista, e poucos contestariam a inclusão de Evans e Nacua como reservas. Mas certamente pode-se argumentar que Amon-Ra St. Brown, DJ Moore e Aiyuk merecem fazer parte do time. Quem mais você poderia substituir? Evans é o único que entra na Semana 18 com menos de 1.300, mas também tem mais touchdowns (13) do que qualquer um deles. Na AFC, pode-se argumentar que Courtland Sutton (10 recepções para touchdown) entra no time. Mas Hill, Chase, Allen e Cooper são um quarteto difícil. – Jones

Não há reclamações na categoria RB

Nada aqui, pelo menos. Todas as seis escolhas ultrapassaram a marca de 1.000 jardas nesta temporada e apresentam versatilidade com capacidade de contribuir para o jogo de passes. – Jones

Na AFC, o quarterback dos Jets, Quincy Williams, deveria ter atingido esse nível depois de registrar 131 tackles, 15 derrotas e uma interceptação. Mas a falta de sucesso de Nova York provavelmente lhe custou caro.

A omissão de Antoine Winfield Jr., de Tampa Bay, pela NFC é curiosa. Ele certamente teve uma campanha mais produtiva do que Baker no Arizona. – Jones

Do começo humilde ao núcleo dos 49ers

O 49ers teve nove Pro Bowlers, o maior número desde que o time de 2013 caiu para os Seahawks no NFC Championship Game. O grupo deste ano inclui dois novos jogadores, como Purdy e Ward, que se destacaram em origens humildes na NFL.

Purdy, é claro, foi a escolha final em 2022, que em sua segunda temporada lidera todos os zagueiros titulares em classificação de passadores e que no domingo estabeleceu o recorde da franquia 49ers em jardas de passe em uma única temporada, com 4.280.

Enquanto isso, Ward não foi draftado do Middle Tennessee State em 2018. Ele teve uma segunda metade sensacional da temporada em 2023, incluindo desligar o recebedor dos Seahawks, DK Metcalf, na Semana 12 e retornar uma interceptação de 66 jardas para um touchdown três semanas depois contra. Fundamentos. Talvez ainda mais impressionante seja o fato de Ward ter rendido apenas dois shutouts em 16 jogos. Os quarterbacks adversários têm uma classificação de passador de 56,8 quando o visam.

Um jogador esquecido: Aiyuk, que já estabeleceu um recorde na carreira com 1.317 jardas recebidas e lidera a liga com uma média de 18,3 jardas por recepção. – Matt Barrows, escritor de sucessos do 49ers

Leitura obrigatória

(Foto: Ethan Miller/Getty Images)