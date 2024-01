JJ McCarthy disse que os jogadores do Michigan “fizeram as coisas da maneira certa”.

Enquanto o número 1 do Michigan se prepara para enfrentar o número 2 de Washington na segunda-feira no College Football Playoff National Championship apresentado pela AT&T, os jogadores do Wolverines responderam às alegações de seu envolvimento no altamente divulgado escândalo de roubo de placas, dizendo quaisquer possíveis penalidades da NCAA, inclusive… Que desocupar vitórias não diminuirá suas conquistas nesta temporada.

“Fizemos as coisas da maneira certa como jogadores”, disse o quarterback do Wolverines, JJ McCarthy, durante uma teleconferência na quarta-feira. “Seria muito lamentável [to] Todo o trabalho duro que colocamos e tudo o que conquistamos no ano passado não foi reconhecido.

“Mas no final das contas, você sabe que isso não vai mudar a quantidade de realizações e o orgulho de estar neste time de futebol e tudo o que conquistamos, porque sabemos o que investimos. fez.” Fizemos o nosso melhor e sabemos que fizemos as coisas da maneira certa como jogadores. Aconteça o que acontecer, com todas as controvérsias externas, está fora do nosso controle, e tudo o que a NCAA deseja fazer está fora do nosso controle, mas seguiremos em frente para apreciar as coisas que controlamos e realizamos.”

Michigan assumirá o maior palco do esporte na segunda-feira, com duas investigações separadas da NCAA ainda iminentes – uma sobre um escândalo de roubo de placas que supostamente durou várias temporadas, a outra sobre supostas violações de recrutamento durante a temporada COVID-19. O programa pode enfrentar sanções da NCAA que podem incluir a anulação das vitórias.

Embora a maioria, senão todos, dos times de futebol universitário tentem roubar placas durante os jogos dos lados opostos e dos filmes de jogos que estudam, a NCAA proíbe o roubo de placas fora do campus. O Big Ten suspendeu nesta temporada o técnico Jim Harbaugh pelos últimos três jogos da temporada regular devido a uma operação de roubo de placas fora do campus liderada pelo ex-funcionário Connor Stallions, que renunciou em 3 de novembro.

Harbaugh, que também recebeu uma suspensão de três jogos imposta pela universidade no início da temporada por supostas violações de recrutamento, disse que qualquer conversa sobre sanções da NCAA neste momento é puramente “viver no mundo de boatos ou especulações”.

“Não temos espaço para fazer isso neste momento”, disse Harbaugh. “Passamos nosso tempo em outro lugar.”

O atacante defensivo do Michigan, Mason Graham, disse que sentia que a maioria das acusações de trapaça eram contra a defesa, mas disse que sua única vantagem era assistir a um filme para estudar as tendências.

“Sinto que temos um alto QI no futebol aqui em Michigan”, disse Graham. “E você sabe, revisamos situações específicas várias vezes por semana, apenas aprendendo mais sobre o jogo todos os dias, todas as reuniões, apenas construindo o QI e sendo jogadores de futebol mais inteligentes para que possamos aprender as coisas mais rapidamente. Se fossem apenas ajustes no jogo, acho que pequenas coisas como o estudo do filme realmente nos ajudaram este ano.

McCarthy também afirmou na quarta-feira que o rival Ohio State estava roubando legalmente suas placas em 2019 ou 2020 e os Wolverines tiveram que “se ajustar”.

“Eles estavam fazendo isso da maneira legal”, disse McCarthy sobre os Buckeyes. “Tivemos que chegar ao nível em que eles estavam e nivelar o campo de jogo. É uma pena porque nos esforçamos muito. Assistimos muitos filmes e procuramos pequenas inclinações e passamos cerca de 10 ou 15 minutos assistindo a filmes.” Apenas um clipe que analisa todos os pequenos detalhes da posição dos meio-campistas ou do lado D… pequenas coisas como essa, bem, você poderia dizer que é tudo roubo de sinais, mas você sabe, há muito mais coisas estão acontecendo… …muito trabalho que só é obscurecido pela percepção externa do que significa roubar cartazes.

Graham disse que tudo isso faz parte da adversidade que a equipe superou nesta temporada, e não é algo que a NCAA possa se livrar.

“Nós meio que trabalhamos até este ponto”, disse Graham. “Coisas acontecem ao longo do caminho e não dão certo. Superamos muitas adversidades nesta temporada. Senti que isso nos aproximou.”