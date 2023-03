Os planos de financiamento da Virgin Orbit falham, as operações cessarão e os trabalhadores serão demitidos

O CEO da Virgin Orbit, Virgin Orbit, suspendeu as operações “no futuro previsível” depois de não conseguir garantir uma linha de vida financeira, disse o CEO Dan Hart aos funcionários durante uma reunião abrangente na tarde de quinta-feira. A empresa vai demitir quase toda a sua força de trabalho.

“Infelizmente, não conseguimos obter financiamento para fornecer um caminho claro para esta empresa”, disse Hart, de acordo com gravações de áudio da reunião das 17h00 ET obtidas pela CNBC.

“Não temos escolha a não ser implementar mudanças imediatas, dramáticas e muito dolorosas”, disse Hart, engasgando de forma audível durante a ligação. Ele acrescentou que esta seria “provavelmente as mãos mais difíceis que já fizemos na minha vida”.

Hart disse que a empresa cortará quase 100 empregos, o que equivale a cerca de 90% da força de trabalho, observando que as demissões afetarão todas as equipes e todos os departamentos. em depósito de títulosA empresa disse que as demissões representaram 675 empregos, ou cerca de 85%.

Hart disse.

Hart disse que a Virgin Orbit “fornecerá um pacote de indenização para cada funcionário que sai”, com pagamento em dinheiro, extensão de benefícios e suporte para encontrar um novo emprego – com um “canal direto” estabelecido com a equipe da empresa irmã Virgin Galactic.

Hart forneceu breves atualizações diárias à equipe da empresa desde segunda-feira, quando a Virgin Orbit atrasou no último minuto uma reunião geral agendada. As negociações em estágio final do acordo com dois investidores fracassaram no fim de semana, mas Hart disse à equipe na segunda-feira que as discussões de investimento “muito dinâmicas” continuam.

Essas discussões com os investidores continuaram esta semana – com Hart dizendo anteriormente que a liderança compartilharia quaisquer atualizações “da forma mais rápida e transparente possível”, observando que o vazamento de e-mails “contradiz a política da empresa”, de acordo com as transcrições dos e-mails de Hart da Yumi. pela CNBC. .

Nesta semana, a empresa trouxe continuamente de volta mais funcionários do hiato operacional e da licença que começou em 15 de março. Ela inicialmente retomou algum trabalho com uma “pequena equipe” em 22 de março. Ela está trabalhando para terminar sua investigação sobre a falha no meio do vôo de seu lançamento anterior, bem como terminar os preparativos para seu próximo foguete.

Os acionistas venderam suas ações no pregão estendido na quinta-feira, com as ações vendendo mais de 40% após o anúncio. As ações da Virgin Orbit fecharam a 34 centavos de dólar por ação no final do pregão regular, depois de cair 82% desde o início do ano.

Um representante da Virgin Orbit não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da CNBC.