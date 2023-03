Ações, dados, notícias e ganhos

Quarta-feira, 29 de março de 2023 9h51 EST

As ações do UBS saltaram na quarta-feira depois que o banco suíço anunciou que estava trazendo de volta Sergio Ermotti como CEO para ajudar a supervisionar a absorção do Credit Suisse.

Ermotti, que já atuou como CEO do banco de 2011 a 2020. Ele retomará o controle em 5 de abril.

Em uma nota aos clientes, o analista do Bank of America Alistair Ryan citou a “reestruturação de assinatura” de Ermoty durante seu mandato anterior como uma razão pela qual os investidores estão felizes por ele estar de volta.

As ações do UBS negociadas na Suíça subiram 4,4% após o anúncio.

As ações ainda estão em baixa desde a primeira semana de março, quando as preocupações com o sistema bancário começaram a se instalar em ambos os lados do Atlântico.

-Jess Pound