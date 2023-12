Jogadores de Baldur's Gate 3 compartilham os 'menores aborrecimentos' do jogo

Os jogadores de Baldur’s Gate 3 compartilharam pequenos aborrecimentos que ainda precisam ser resolvidos no popular CRPG.

Não há como negar que Baldur's Gate 3 está entre os jogos mais populares a serem lançados em 2023. Críticos e jogadores elogiaram tudo, desde sua história e personagens até sua jogabilidade e suporte pós-lançamento contínuo.

No entanto, nenhum jogo é perfeito, e o mesmo se aplica à obra premiada de Jogo do Ano da Larian Studios.

Como tal, os jogadores decidiram identificar alguns dos pontos problemáticos no BG3, especificamente os pequenos aborrecimentos que tendem a surgir.

Jogadores apontam pequenos incômodos em Baldur’s Gate 3

a Usuário no subreddit BG3 Eles perguntaram a outros fãs sobre seus “menores aborrecimentos” no jogo. O autor da postagem original compartilhou alguns de sua autoria, apontando coisas como o uso impreciso de pergaminho no Capítulo 3.

Reclamações menores compartilhadas por outros jogadores incluem a funcionalidade do Doors no PC. Uma pessoa escreveu: “Portas. Principalmente no PC, quando clico em uma porta, quero passar por ela. Não abri-la. Ou fechá-la.”

Outra pessoa interveio para expressar a sua frustração com a persuasão ou intimidação dos guardas. Obviamente, convencer um guarda a permitir que você acesse uma área restrita não mantém seus amigos longe de problemas. Quando um companheiro de equipe faz uma advertência, isso é registrado como uma violação por parte do jogador. O autor da postagem original concordou que “o sistema criminal definitivamente ainda precisa de muito trabalho antes de funcionar corretamente”.

Estúdio Larian Baldur's Gate 3 Camaradas

Outro jogador argumentou que os ângulos das câmeras de combate ainda precisam de algumas melhorias. “Não suporto os ângulos da câmera durante o combate. Ataques de personagens. Jogo: vamos dar uma olhada no solo mais de perto…”

Outros jogadores de Baldur's Gate 3 detalharam pequenos aborrecimentos, com um deles dizendo que os bardos deveriam ser capazes de tocar pianos encontrados em todo o mundo.

Em outra parte do tópico, um fã chamou a atenção para um problema que assola inúmeros RPGs e jogos de mundo aberto – a incapacidade de compartilhar riqueza. Eles se lembraram especificamente de ter conhecido uma mulher no Capítulo 3 que precisava de ouro para seu filho doente, mas os jogadores “não conseguiam doar nem uma única moeda”.

À medida que Larian continua a apoiar Baldur’s Gate 3, pelo menos algumas dessas queixas podem ser resolvidas com o tempo.