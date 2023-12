Os jogadores do MW3 estão exigindo soluções enquanto os trapaceiros continuam a atormentar as partidas

A epidemia de trapaça em MW3 piorou gradualmente e os jogadores estão pensando em maneiras de combatê-la.

Em um esforço para combater os trapaceiros em todos os modos, a Activision revelou o Ricochet em 2021, um sistema anti-cheat totalmente novo.

Dois anos depois, parece que o software anti-cheat está em ascensão, com MW3 e Warzone sofrendo com uma abundância de trapaceiros. Chegou ao ponto que alguns Os jogadores não podem saber se os outros estão Eles trapaceiam descaradamente ou são apenas bons no jogo.

Depois que uma atualização oficial postou que mais de 23.000 contas foram banidas, os jogadores do MW3 decidiram considerar medidas adicionais para combater os trapaceiros.

Os jogadores de CoD estão pensando em maneiras de combater problemas de trapaceiros em MW3

depois O que reflete o caso do MW3Com 23 mil contas banidas desde meados de novembro, os jogadores do MW3 sentaram-se para pensar no que poderiam fazer para combater os trapaceiros.

O comentário principal dizia: “Para a classificação, eles deveriam considerar disponibilizá-la somente após atingir o nível 100+ para evitar que novas contas sejam hackeadas após o banimento”. Sistemas semelhantes como este existem em Valorant ou Rainbow Six Siege, impedindo os jogadores de jogar até atingirem os requisitos básicos de conta.

Por outro lado, alguns elogiaram o anti-cheat que parece “aprender”, a menos que seja programado corretamente. Outros criticaram a remoção ou descontinuação da alternância de jogo cruzado. Além disso, a conversa voltou-se para alegações de um “problema de habilidade”, mais uma vez, dado que a confiança dos jogadores está no nível mais baixo de todos os tempos.

READ DJI Mavic 3 parece o novo drone ansioso para vencer

Por um lado, banir 23 mil contas parece um bom começo. No entanto, se você levar em conta o fim de semana grátis do MW3 em dezembro, parece apenas uma gota no oceano para os trapaceiros.

Embora Ricochet esteja se desenvolvendo rapidamente, muitos jogadores sentem que o problema dos trapaceiros em MW3 e Warzone está ficando fora de controle. Fique ligado pois mais novidades surgirão e o número de cheaters banidos no jogo poderá aumentar.