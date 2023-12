Super Mario Bros. Os desenvolvedores estão se perguntando sobre a saída do temporizador

Na edição desta semana da Famitsu,atrás de dois desenvolvedores Super Mario Bros Maravilha Discuta a decisão de remover o cronômetro. O produtor Takashi Tezuka e o diretor Shiro Mori estiveram envolvidos.

O limite de tempo tem sido um elemento básico da série de rolagem lateral desde o jogo original. No entanto, Super Mario Bros. Wonder misturou vários aspectos da fórmula clássica, e omitir essa foi uma dessas mudanças.

Na entrevista, Takashi e Mori falaram sobre como a equipe de desenvolvimento considerou diferentes aspectos dos jogos Super Mario, que se estenderam até o mastro da bandeira no final da fase. Algo que também precisa ser considerado é que alguns Efeitos Maravilhas têm seu próprio cronômetro, portanto, um cronômetro de ciclo global além disso pode causar um problema.

Uma das principais mudanças nas regras do Mario 2D foi como aspectos como limites de tempo e pontuações não eram mais exibidos pela primeira vez. Fiquei surpreso ao ver que as coisas que eu considerava certas haviam desaparecido, mas mudar essas coisas foi uma grande decisão, não foi?

Mori: Não foi exatamente uma grande decisão, mas acho que foi necessária para criar coisas novas e evoluir. Desta vez, já se passaram quase onze anos desde que Super Mario Bros. Totalmente original, por isso revisamos todas as regras que foram estabelecidas até agora.

A certa altura, houve comentários de que deveríamos mudar o mastro da bandeira, então pensamos realmente nas coisas do zero. Com o mastro da bandeira, permaneceu como um objetivo multijogador conveniente, mas coisas como limite de tempo e pontuação, bem como outras coisas como pular sobre inimigos subaquáticos ou retornar ao mapa mundial após falhar em um nível, foram um retrocesso ao habitual estrutura – diríamos “Se começarmos do zero, este é o caminho a seguir” e tomaríamos nossas decisões uma por uma.

Tezuka: A equipe de desenvolvimento inclui não apenas funcionários que estão envolvidos com Super Mario há muito tempo, mas também muitos funcionários iniciantes. Essas pessoas passaram bastante tempo discutindo que tipo de jogo Mario queriam como jogadores. Mesmo que seja apenas a forma como o Mario 2D foi feito até agora ou coisas que parecem importantes, desta vez fizemos alterações uma por uma para ver o que pode ser mudado.

Mostrar. Embora, por exemplo, o limite de tempo para limpar uma pista em um determinado tempo tenha sido constante desde o primeiro jogo Super Mario Bros. E pensei que essa premissa do jogo fosse uma regra; Depois de verificar tudo com cuidado, você conseguiu revisar todos os elementos do jogo?

Mori: correto. Em relação aos limites de tempo, os efeitos interessantes de alguns cursos têm um limite de tempo, por isso ter duas camadas de cronômetros torna-se um problema. A discussão sobre o que fazer a respeito surge quando é feita a pergunta “Precisamos ao menos de um cronômetro?” Esse problema surgiu primeiro não apenas entre os novos funcionários, mas também entre os funcionários que já estavam no mercado há algum tempo – tentamos então testar a remoção do limite de tempo.

Pedimos à equipe que jogasse nesse estado e ouvisse suas opiniões, mas a remoção do limite de tempo não fez com que os jogadores começassem a explorar sem se preocupar com o tempo; Afinal o propósito da meta não mudou. Senti que havia mais tempo para fazer o que quisesse livremente, então até agora o meu “propósito” estava protegido, e desta vez descobrimos que não havia limite de tempo.