O papel do cortisol na vulnerabilidade ao transtorno de estresse pós-traumático

resumo: Os pesquisadores descobriram como os hormônios do estresse, como o cortisol, afetam a probabilidade de desenvolver TEPT.

Usando um modelo de rato com resposta hormonal prejudicada ao estresse, eles observaram extinção prejudicada do medo, diminuição do volume do hipocampo e distúrbios do sono, todas características associadas ao TEPT.

O tratamento que combina terapia cognitiva com corticosterona ajudou a aliviar esses sintomas, fornecendo informações sobre possíveis intervenções.

Principais fatos:

Indivíduos com baixos níveis de glicocorticóides, como o cortisol, têm maior probabilidade de desenvolver TEPT após eventos traumáticos. O estudo revelou que as respostas prejudicadas aos glicocorticóides levaram a sintomas associados ao TEPT, como medo prejudicado e distúrbios do sono. Aumentar os níveis de glicocorticóides após o trauma pode aliviar os sintomas do TEPT e melhorar a recuperação.

fonte: EPFL

O transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) é uma condição debilitante que surge após a exposição a eventos traumáticos.

Embora muitas pessoas sofram traumas, apenas cerca de 25-35% desenvolvem TEPT. Compreender os fatores que tornam alguns indivíduos mais suscetíveis é fundamental para prevenção e tratamento.

Um novo estudo liderado por Carmen Sandi e Simone Astori da EPFL revela como o desenvolvimento do TEPT é afetado pelos glicocorticóides, hormônios que o corpo secreta em resposta ao estresse, como o cortisol.

Mas o estudo não terminou aí: os pesquisadores trataram os ratos com o equivalente à terapia cognitiva e comportamental humana para reduzir os medos aprendidos. Crédito: Notícias de Neurociências

O trabalho fornece insights importantes sobre os traços comportamentais e biológicos associados à vulnerabilidade do TEPT.

“Existem diferenças significativas nos níveis de glicocorticóides que os indivíduos liberam na corrente sanguínea quando estão estressados”, diz Carmen Sandy.

“Níveis baixos de glicocorticóides são frequentemente observados em pacientes com TEPT após exposição ao trauma e foram inicialmente suspeitos de serem resultado da exposição ao trauma.”

“A possibilidade de que esta seja uma característica que constitua um fator de risco pré-existente para TEPT tem sido uma questão em aberto há muitos anos, mas tem sido difícil de abordar devido às dificuldades na coleta e obtenção de medições biológicas antes da exposição ao trauma”, ela continua. Através do qual o papel causal dessas características pode ser estudado.

Para explorar como a baixa resposta hormonal ao estresse pode estar ligada aos sintomas de TEPT, os pesquisadores usaram um modelo de camundongo geneticamente selecionado que imita pessoas com respostas fracas de cortisol.

Para fazer isso, a equipe usou exames de ressonância magnética para medir o volume de diferentes regiões do cérebro, treinou ratos para associar o sinal ao medo, registrou seus padrões de sono e mediu sua atividade cerebral.

Ao combinar essas abordagens, os pesquisadores descobriram que uma resposta prejudicada aos glicocorticóides levava a uma “resposta multicaracterística interconectada” que incluía extinção prejudicada do medo (em homens), diminuição do volume do hipocampo e distúrbios do sono REM.

Para explicar a terminologia: a extinção do medo é um processo pelo qual uma resposta condicionada ao medo diminui com o tempo; Os problemas de extinção do medo são uma marca registrada do TEPT. O REM é essencial para a consolidação da memória, e os distúrbios nesse tipo de padrão de sono têm sido associados ao TEPT.

Mas o estudo não terminou aí: os pesquisadores trataram os ratos com o equivalente à terapia cognitiva e comportamental humana para reduzir os medos aprendidos. Em seguida, eles deram corticosterona aos ratos.

Como resultado, o medo excessivo e os distúrbios do sono REM diminuíram. Não só isso, mas o aumento dos níveis do neurotransmissor relacionado ao estresse, a norepinefrina, no cérebro também voltou ao normal.

“Nosso estudo fornece evidências causais de um efeito direto da diminuição da capacidade de resposta aos glicocorticóides no desenvolvimento de sintomas de TEPT após exposição a experiências traumáticas, ou seja, extinção prejudicada do medo”, diz Carmen Sandy.

“Além disso, mostra que baixos níveis de glicocorticóides estão causalmente envolvidos na determinação de fatores de risco e outros sintomas que até agora só tinham sido associados de forma independente ao TEPT”.

Silvia Munari, primeira autora do estudo, acrescenta: “Em resumo, fornecemos evidências mecanicistas – anteriormente ausentes – de que glicocorticóides baixos, como o cortisol em humanos, são uma condição para indivíduos que estão causalmente predispostos a apresentar todos os fatores de vulnerabilidade existentes para desenvolver TEPT, e estão causalmente implicados na incapacidade de extinguir memórias dolorosas.

Sobre notícias de pesquisa de PTSD

autor: Nick Papageorgiou

comunicação: Nick Papageorgiou – EPFL

foto: Imagem creditada ao Neuroscience News

Pesquisa original: Acesso livre.

“A resposta prejudicada dos glicocorticóides ao estresse leva a mudanças comportamentais e biológicas que predispõem ao TEPT“Por Carmen Sandi et al. Psiquiatria biológica

um resumo

A resposta prejudicada dos glicocorticóides ao estresse leva a mudanças comportamentais e biológicas que predispõem ao TEPT

fundo

Compreender por que apenas um subconjunto de indivíduos expostos ao trauma desenvolve TEPT é fundamental para o desenvolvimento de estratégias clínicas. Alguns comportamentais (déficits na extinção do medo) e biológicos (níveis baixos de glicocorticóides, pequeno volume do hipocampo e sono REM) [REMS] transtornos) foram identificados como potenciais fatores de vulnerabilidade. No entanto, não se sabe se e em que medida estas características estão interligadas, e se uma pode gerar causalmente as outras.

Métodos

Em um modelo de camundongo geneticamente selecionado para redução da resposta da corticosterona ao estresse, exploramos características biocomportamentais associadas ao TEPT usando ressonância magnética ex vivo, condicionamento do medo e registros polissonográficos combinados com medidas fotométricas in vivo.

resultados

Mostramos que a seleção genética para a capacidade de resposta prejudicada aos glicocorticóides levou a uma resposta multicaracterística interconectada, incluindo a extinção prejudicada do medo (observada em homens, mas não em mulheres), pequeno volume do hipocampo e distúrbios REMS, apoiando sua interconectividade. Os déficits na extinção do medo e os distúrbios associados no REMS podem ser normalizados pela administração de corticosterona após a extinção, sugerindo causalmente a deficiência de glicocorticóides em dois dos principais fatores de risco e manifestações associadas ao TEPT. Além disso, a diminuição do REMS foi acompanhada por níveis mais elevados de norepinefrina no giro denteado do hipocampo, que também foi revertido pelo tratamento com corticosterona após a extinção.

Conclusões

Nossos resultados sugerem um papel dominante para a deficiência de glicocorticóides na contribuição da diminuição do volume do hipocampo em causar alterações REMS e déficits associados na consolidação da extinção do medo, e implicam causalmente glicocorticóides atenuados na manutenção dos distúrbios neurofisiológicos que levam aos déficits de extinção do medo.