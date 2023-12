Os fãs de God of War Ragnarok notaram algumas vibrações gregas importantes no DLC Valhalla

God of War Ragnarok receberá um modo roguelike na expansão Valhalla em 12 de dezembro, e os fãs estão percebendo algumas vibrações gregas importantes.

O conteúdo para download – anunciado no The Game Awards em 7 de dezembro como uma adição gratuita à amada sequência de 2022 – permite aos jogadores viajar entre diferentes ambientes para encontrar novos inimigos no novo modo Valhalla.

Muitos fãs de God of War recorreram às redes sociais para apontar as semelhanças entre Valhalla e os jogos originais da série, que se passavam na mitologia grega antes da reinicialização de 2018 trazer Kratos para a mitologia nórdica.

Crédito da imagem: Spoon101 no Reddit

Usuário Reddit Spona101 Ele destacou uma referência profunda que parece estar ligada à narrativa de God of War 2. Na arte principal de Valhalla, Kratos pode ser visto em frente à entrada de um grande castelo enquanto segura as Lâminas do Caos exatamente na mesma pose que em o romance, onde ele fica em frente a um palácio grego.

O gigante também chamou a atenção dos fãs por ser uma criatura da mitologia grega eu bainha O Redditor deu um passo além ao apontar as semelhanças com o gigante de Ghost of Sparta no PlayStation Portable.

A música do trailer também era familiar Huganés Observando que usou o tema original de God of War. Não está claro o que todas essas referências significam, ou se existem elementos de história no modo roguelike que se ligam aos jogos originais, mas os fãs não terão que esperar muito antes de descobrir.

Na análise 10/10 do jogo base da IGN, dissemos: “God of War Ragnarok é uma conquista monumental e cria um novo recorde que faz com que muitos de seus pares pareçam mortais em comparação.”

Ryan Dinsdale é repórter freelancer da IGN. Ele vai falar sobre The Witcher o dia todo.