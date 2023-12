A Apple cortou o acesso do Beeper Mini após lançar o serviço que trouxe o iMessage para o Android

Créditos da imagem: Assobiar

Foi bom demais para ser verdade? AssobiarInicialização do aplicativo iMessage com engenharia reversa para fornecer textos em bolhas azuis para usuários do Android sofre interrupção, diz empresa Foi relatado por meio de uma postagem no X na sexta-feira. Parece que a Apple é a responsável. Os usuários, incluindo nós do TechCrunch com acesso ao aplicativo, começaram a ver mensagens de erro ao tentar enviar mensagens de texto por meio do recém-lançado Beeper Mini e as mensagens não estavam sendo enviadas.

A mensagem de erro diz: “Falha na pesquisa no servidor: tempo limite da solicitação de pesquisa expirou” escrito em letras vermelhas.

Em resposta a uma pergunta sobre Reddit Sobre se o aplicativo está fora do ar ou não, um membro da equipe do Beeper respondeu anteriormente: “Relate um problema com o aplicativo e dê-nos a chance de investigá-lo”.

No entanto, o CEO Bieber Eric Migicowski A pergunta do TechCrunch sobre o status do Beeper Mini foi respondida direcionando-nos para Post X que reconhece a interrupçãoe forneça mais detalhes. Quando questionado se a Apple havia encontrado uma maneira de interromper o funcionamento do Beeper Mini, ele respondeu: “Sim, todos os dados apontam para isso”.

Investigando relatórios que transmitem/recebem não está funcionando no Beeper Mini – Bip (@onbeeper) 8 de dezembro de 2023

Não sabemos o que isso significa para o futuro do esforço do Beeper Mini, a menos que os engenheiros do Beeper possam de alguma forma resolver o problema.

Migicowski, que fundou anteriormente o smartwatch Pebble, argumentou que o Beeper Mini não era útil apenas para usuários de Android que queriam finalmente participar de bate-papos em grupo de amigos no iMessage, mas também aumentava a segurança para usuários de iPhone.

Em entrevista antes do lançamento do Beeper Mini, o fundador explicou que os textos dos balões verdes não eram criptografados.

“Isso significa que sempre que você enviar uma mensagem de texto para seus amigos no Android, qualquer pessoa poderá ler a mensagem. A Apple pode ler a mensagem. Sua operadora pode ler a mensagem. Google… literalmente, é como um cartão postal. Qualquer um pode ler “Portanto, o Beeper Mini realmente aumenta a segurança dos iPhones”, disse ele ao TechCrunch.

A Apple, por outro lado, vê o iMessage como uma das principais ferramentas para conectar os usuários ao seu ecossistema, por isso não lançará um aplicativo iMessage para Android. Embora houvesse alguma esperança de que as regulamentações da UE forçassem o iMessage a se tornar mais interoperável, as notícias desta semana sugerem que o iMessage obterá uma isenção dessas regras porque o serviço não é popular o suficiente entre os usuários empresariais. Isso significa que a Apple não tem motivos para não tentar parar o Beeper Mini, se fosse possível.

Migicowski não está feliz com esta reviravolta.

“Eu ficaria muito interessado em saber por que eles acham que faz sentido piorar a segurança dos usuários do iPhone”, disse ele.

“Se for a Apple, acho que a grande questão é: se a Apple realmente se preocupa com a privacidade e a segurança dos usuários do iPhone, por que eles tentariam eliminar um serviço que permite ao iPhone enviar conversas criptografadas para usuários do Android? Com ​​o anúncio do suporte para RCS, está claro que a Apple Você sabe que há uma grande lacuna aqui. O Beeper Mini está aqui hoje e funciona muito bem. Por que eles estão forçando os usuários do iPhone a voltarem a enviar SMS não criptografados ao conversar com amigos no Android?

Fundada em 2020, a equipe do Beeper estava originalmente trabalhando em um agregador de mensagens multiplataforma, que foi renomeado para Beeper Cloud esta semana com o lançamento do Beeper Mini. Este último utiliza o novo tecnologia Ele permite que os usuários do Android enviem mensagens de texto aos usuários do iMessage como se também estivessem enviando mensagens de texto do iPhone por apenas US$ 1,99 por mês. Isso significa que há bolhas azuis no bate-papo em grupo, e não bolhas verdes. Como a inicialização não usa mais um intermediário – como um servidor Mac que transmite mensagens, como fazem outros aplicativos iMessage para Android –, essencialmente, pareceria aos servidores da Apple que as mensagens do Beeper Mini vinham de um dispositivo executando o iMessage nativamente. Não está claro, então, como a Apple conseguiu cortar o acesso do Beeper Mini.

O que isso significa para o futuro do Beeper Mini é incerto.

“Avaliaremos as opções”, disse Migicowski.

