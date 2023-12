Google admite que um vídeo de demonstração do Gemini AI foi preparado

O Google confia tanto em seu concorrente GPT-4, Gemini, que mostrou partes de um vídeo de demonstração recente. Num artigo de opinião, Bloomberg O Google diz que reconhece isso por causa do vídeo intitulado “Prática com Gemini: Interagindo com IA Multimídia” Não só foi editado para acelerar a saída (que foi anunciada na descrição do vídeo), mas a interação de voz implícita entre o usuário humano e a IA era praticamente inexistente.

Em vez disso, a demonstração real foi criada através do “uso de quadros de imagens estáticas de fotos e sugestões via texto”, em vez de fazer com que Gemini respondesse – ou mesmo antecipasse – um desenho ou mudança de objetos na mesa em tempo real. Isto é muito menos impressionante do que o vídeo quer que pensemos e, pior, a falta de isenção de responsabilidade sobre o método de entrada real torna a preparação do Gemini um tanto questionável.

Não é de surpreender que o Google negue qualquer irregularidade aqui, observou ela A beira Para um Dado o recente interesse da indústria e das autoridades na inteligência artificial, talvez a gigante tecnológica devesse ser mais sensível nas suas apresentações nesta área.