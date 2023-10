Os Estados Unidos estão a reforçar os seus meios militares no Médio Oriente enquanto Israel bombardeia Gaza e mais além

Os últimos desenvolvimentos

Fontes médicas dizem que mais de 50 palestinos foram mortos em ataques aéreos israelenses durante a noite

Mídia síria: ataques com mísseis israelenses têm como alvo os aeroportos de Damasco e Aleppo

Um civil foi morto e aeroportos foram fechados, diz mídia oficial

GAZA/JERUSALÉM (Reuters) – Os temores de que o conflito israelo-palestiniano possa se espalhar pelo Oriente Médio aumentaram neste domingo, à medida que os Estados Unidos enviavam mais recursos militares para a região, enquanto Israel bombardeava alvos em Gaza e em outros lugares.

Fontes médicas em Gaza disseram no domingo que mais de 50 palestinos foram mortos em ataques aéreos israelenses no estreito enclave costeiro durante a noite.

Um ataque de mísseis israelense teve como alvo os aeroportos internacionais de Damasco e Aleppo, na vizinha Síria, na manhã de domingo, matando um trabalhador civil e colocando os aeroportos fora de serviço, informou a mídia estatal síria.

Israel disse que seus aviões bombardearam alvos do Hezbollah no Líbano no sábado e que um de seus soldados foi atingido por um míssil antitanque durante combates transfronteiriços que o grupo apoiado pelo Irã disse ter matado seis de seus combatentes.

O Departamento de Estado dos EUA disse que o secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, alertou o primeiro-ministro interino do Líbano, Najib Mikati, no sábado, que o povo libanês seria afetado se o seu país se envolvesse na crise.

Israel iniciou o seu “cerco abrangente” a Gaza após um ataque transfronteiriço lançado por activistas do Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) através da fronteira, em 7 de Outubro, no sul de Israel, que levou à morte de 1.400 pessoas, a maioria delas civis. num ataque chocante que chocou Israel.

O Ministério da Saúde de Gaza disse no sábado que os ataques aéreos e de mísseis israelenses retaliatórios mataram pelo menos 4.385 palestinos, incluindo centenas de crianças, com mais de um milhão dos 2,3 milhões de residentes do pequeno enclave deslocados.

Aumento de ataques

O secretário da Defesa, Lloyd Austin, disse que Washington enviará mais meios militares ao Médio Oriente para apoiar Israel e fortalecer a posição de defesa americana na região após “a recente escalada do Irão e das suas forças afiliadas”.

Austin disse que o sistema de defesa antimísseis High Altitude Area Defense (THAAD) e batalhões adicionais do sistema de mísseis de defesa aérea Patriot serão enviados para a região, e mais tropas serão colocadas em prontidão.

Washington já enviou uma quantidade significativa de força naval para o Médio Oriente nas últimas semanas, incluindo dois porta-aviões, os seus navios de apoio e cerca de 2.000 fuzileiros navais.

Drones e mísseis atingiram duas bases militares que abrigam forças dos EUA no Iraque na semana passada, no mais recente de uma série de ataques depois que militantes iraquianos alertaram Washington contra a intervenção para apoiar Israel contra o movimento Hamas, apoiado pelo Irã, na Faixa de Gaza.

Um tanque israelense e veículos militares perto da fronteira de Israel com a Faixa de Gaza, no sul de Israel, em 22 de outubro de 2023. Fotografia: Violeta Santos Mora/Reuters. Obtenção de direitos de licenciamento

O Departamento de Defesa Nacional do Canadá disse que a explosão mortal no Hospital Al-Ahli, em Gaza, na terça-feira, foi provavelmente causada por um foguete perdido disparado de Gaza, e não por um ataque israelense, e chegou a conclusões semelhantes às dos Estados Unidos e da França.

Aviões israelenses bombardearam um complexo localizado sob uma mesquita no campo de refugiados de Jenin, na Cisjordânia ocupada, na manhã de domingo, que o exército disse estar sendo usado por ativistas para organizar ataques.

O Ministério da Saúde palestino disse no domingo que as forças israelenses mataram um quinto palestino na Cisjordânia durante a noite, elevando o número de mortos para 90 desde o início da guerra.

A mídia palestina informou que pelo menos 11 palestinos foram mortos em um ataque israelense à cidade de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, e que Israel bombardeou a cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza.

Os ataques ocorreram horas depois que o porta-voz do exército israelense, almirante Daniel Hagari, apelou aos habitantes de Gaza para que se deslocassem para o sul, fora de perigo.

“Para sua segurança, mova-se para o sul. Continuaremos o ataque na área da Cidade de Gaza e aumentaremos os ataques”, disse Hajari a repórteres israelenses no sábado.

A ajuda chega, a invasão se aproxima

O primeiro comboio de ajuda humanitária autorizado a entrar na Faixa de Gaza desde o início da guerra chegou pela passagem fronteiriça de Rafah no sábado. As Nações Unidas disseram que o comboio de 20 caminhões transportava suprimentos vitais que seriam recebidos pelo Crescente Vermelho Palestino.

Mas o escritório humanitário da ONU disse que o volume de mercadorias que entraram no sábado foi de apenas 4% da média diária das importações para Gaza antes das hostilidades e uma pequena fração do que é necessário após 13 dias de bloqueio da movimentada Faixa.

Biden, um forte defensor de Israel de longa data, saudou a chegada da ajuda após dias de intensas negociações. Acrescentou que os Estados Unidos estão empenhados em garantir que mais ajuda chegue aos palestinianos, que estão a ficar sem alimentos, água, medicamentos e combustível.

“Continuaremos a trabalhar com todas as partes”, disse Biden em comunicado.

Israel concentrou tanques e tropas perto da barreira fronteiriça em torno de Gaza, em preparação para uma invasão terrestre destinada a eliminar o Hamas, depois de várias guerras inconclusivas que remontam à tomada do poder no país em 2007.

“Iremos para a Faixa de Gaza… para destruir os ativistas do Hamas e a infraestrutura do Hamas”, disse o chefe do Estado-Maior, tenente-general Herzi Halevy, às tropas em um vídeo distribuído pelas FDI no sábado. Ele acrescentou: “As memórias das imagens e daquelas que caíram no sábado, há duas semanas, permanecerão em nossas mentes”.

(Reportagem de Nidal Al-Mughrabi em Gaza, Michelle Nichols em Nova York, e dos escritórios de Washington e Jerusalém – Preparado por Muhammad para o Boletim Árabe – Preparado por Muhammad Al-Yamani para o Boletim Árabe) Escrito por Phil Stewart e Lincoln Feast. Editado por Daniel Wallis e William Mallard

