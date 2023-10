O Hamas diz que Israel se recusou a receber os dois reféns; Israel chama isso de propaganda Notícias do conflito israelo-palestiniano

O Hamas diz que se ofereceu para libertar dois israelitas que prendeu durante o seu ataque mortal, mas o governo israelita recusou-se a recebê-los. Israel descreveu esta afirmação como “propaganda falsa”.

Abu Ubaida, porta-voz das Brigadas Al-Qassam, braço militar do Hamas, disse que o mediador do Qatar informou o movimento das intenções do movimento de libertar os israelitas na sexta-feira, mesmo dia em que as norte-americanas Judith Tay Ranan e a sua filha Natalie foram libertadas. .

“Informámos ontem à noite os nossos irmãos do Qatar que libertaríamos Nurit Yitzhak e Yochevid Lifshitz por razões humanitárias e sem esperar nada em troca. Obaida disse no sábado, através do aplicativo Telegram, que o governo de ocupação israelense se recusou a recebê-los.

O Hamas prendeu cerca de 210 pessoas durante o seu sangrento ataque ao sul de Israel em 7 de Outubro, e estas estão detidas em locais desconhecidos dentro de Gaza.

O gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse numa breve declaração: “Não iremos apontar a falsa propaganda levada a cabo pelo Hamas. Continuaremos a trabalhar de todas as maneiras para devolver todas as pessoas sequestradas e desaparecidas às suas casas.”

O Catar, que ajudou a mediar a libertação dos prisioneiros, não fez comentários imediatos.

Numa declaração posterior, Obaida disse que o Hamas ainda estava preparado para libertar os dois indivíduos no domingo “usando os mesmos procedimentos” usados ​​para libertar os americanos.

“Ele se recusou a levá-los”

O porta-voz do Hamas, Khaled al-Qaddoumi, disse à Al Jazeera que o governo israelense “não leva a sério” a libertação dos prisioneiros.

Ele acrescentou: “Oferecemo-nos entregar estes prisioneiros que se encontram numa situação humanitária grave apenas por razões humanitárias. Queríamos entregá-los às suas famílias, mas o governo não é sério. Infelizmente, o governo israelita recusou-se a recebê-los. “

Al-Qaddoumi disse que Israel não apresentou qualquer razão para não aceitar a oferta.

Entre os detidos pelo Hamas estão mulheres, crianças, idosos, pessoas de outros países – que têm trabalhado para a sua libertação – e soldados israelitas.

Akiva Eldar, analista político, escritor e jornalista israelita, disse que se o Hamas quisesse libertar os reféns, poderia entregá-los a grupos como o Comité Internacional da Cruz Vermelha, ou permitir-lhes atravessar para o Egipto.

“Se não faz parte de uma contrapartida ou algo que Israel tem a oferecer em troca, é muito simples – tal como permitiram que cidadãos americanos atravessassem a fronteira com a ajuda da Cruz Vermelha”, observou.

Os reféns serão libertados “muito em breve”.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar disse que a libertação dos reféns americanos na sexta-feira ocorreu depois de “muitos dias de comunicação contínua com todas as partes”.

Majid Al-Ansari, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, disse ao jornal alemão Welt am Sonntag que o Qatar espera libertar todos os prisioneiros em breve.

“Não posso prometer que isso acontecerá hoje, amanhã ou depois de amanhã. Mas estamos num caminho que muito em breve levará à libertação de reféns, especialmente civis”, disse Al-Ansari.

Ele acrescentou: “Estamos atualmente trabalhando para chegar a um acordo sob o qual todos os reféns civis serão libertados inicialmente”.

O ataque multifacetado do Hamas a Israel, apelidado de “Operação Al-Aqsa Flood”, matou mais de 1.400 pessoas, a maioria delas civis, e feriu cerca de 3.500 outras em 7 de Outubro.

Israel respondeu com intensos ataques aéreos a Gaza, arrasando bairros densamente povoados e impondo um cerco completo à Faixa. Quase 4.400 pessoas foram mortas em Gaza e 13.500 ficaram feridas durante duas semanas de combates.

À medida que as suas forças se mobilizavam na cerca que separa Gaza, Israel ameaçou lançar uma invasão terrestre para “destruir o Hamas”.