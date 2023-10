O segundo comboio de ajuda entra na passagem de Rafah, vindo do Egito, a caminho de Gaza

CAIRO (Reuters) – Fontes humanitárias e de segurança egípcias disseram que um segundo comboio de caminhões de ajuda entrou no lado egípcio da fronteira de Rafah no domingo, em direção à Faixa de Gaza.

Pouco depois de o comboio entrar na travessia, testemunhas disseram que uma explosão foi ouvida nas proximidades e sons de ambulâncias puderam ser ouvidos espalhando-se do lado egípcio.

Uma testemunha e uma fonte médica disseram que sete pessoas ficaram feridas e foram levadas ao hospital.

O exército israelita disse que um dos seus tanques disparou acidentalmente e atingiu uma posição egípcia perto da fronteira, expressando o seu pesar pelo incidente, mas não forneceu mais detalhes.

As fontes disseram que cerca de 19 caminhões do comboio de domingo carregados com suprimentos médicos e alimentares foram inspecionados pela Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras aos Refugiados da Palestina (UNRWA).

O primeiro comboio de 20 camiões transportando mantimentos tão necessários entrou em Gaza no sábado através da passagem de Rafah, que anteriormente estava fora de serviço após bombardeamentos no lado de Gaza da fronteira e em meio a divergências sobre os termos da entrega de ajuda.

A distribuição destes suprimentos começou no domingo, mas as autoridades humanitárias ainda alertam para uma catástrofe humanitária, à medida que os suprimentos de alimentos, água e combustível estão escassos.

Israel impôs um bloqueio abrangente e lançou ataques aéreos contra Gaza em resposta a um ataque mortal do Hamas em território israelita em 7 de Outubro.

A passagem de Rafah, o principal ponto de entrada e saída de Gaza que não leva a Israel, tornou-se o foco dos esforços para fornecer ajuda à medida que as condições humanitárias em Gaza se deterioram.

Funcionários da ONU dizem que pelo menos 100 camiões são necessários diariamente em Gaza para cobrir necessidades urgentes. Antes da eclosão do último conflito, várias centenas de camiões chegavam diariamente ao enclave.

O coordenador humanitário da ONU, Martin Griffiths, disse à Reuters no sábado que estava em andamento um trabalho para desenvolver um sistema de inspeção “leve” através do qual Israel pudesse inspecionar as remessas, garantindo ao mesmo tempo um fluxo contínuo.

(Reportagem de Yousry Muhammad, Ahmed Muhammad Hassan e Nidal al-Mughrabi – Preparado por Muhammad para o Boletim Árabe) Escrito por Nafisa Al-Taher e Aidan Lewis; Editado por John Stonestreet e David Holmes

